To fornuftige barnebarn og en «idiot»

ST-debatt

Torsdag kveld var vi utsatt for det man håper å slippe å se. I Viggja-tunnelen ble vi forbikjørt av en motorsyklist som lå i nærmere 200 kilometer i timen. Altså i en tunnel med dobbel sperrelinje og trafikk i begge retninger.

Vi hadde en bil med henger bak oss, og vi hørte forferdelig motorstøy og trodde først at det var en rånebil som lå bak bilen bak oss. Det ene barnebarnet i baksetet som er veldig interessert i biler tok frem kameraet på mobiltelefonen for å ta bilde etter tunnelen, men plutselig eksploderte tunnelen til et inferno av lyd. Det gikk så fort at han ikke klarte å filme fort nok. Det tok bare brøkdeler av sekund før motorsyklisten var forbi og langt av gårde og forbi biler som lå minst hundre meter foran oss. Og lyden? Som om hele tunnelen skulle eksplodere.

Dette var ingen vanlig motorsykkel.

At guttene ble redde var ikke rart, for det ble også vi voksne. Her var det tydeligvis en sjåfør blottet for respekt for lov, regler, eget og andres liv. Jeg har kjørt bil i femti år, men aldri opplevd maken til idioti. For det må være lov å kalle det for «idioti» når en person viser slik total mangel på vett.

Håper andre også har sett deg, og kan bidra til at du blir tatt. For du fortjener ikke å være trafikant. Takk til deg som sendte meg melding kvelden etter, om at du hadde opplevd det samme i samme tunnel, samme kveld. Ingen av oss tror det kan være to forskjellige syklister. Det er nok en og samme «idioten».

Muligens en lokal helt som tror at han kan gjøre hva som passer han.

Vi hadde en lang prat i bilen hjem med guttene, og det var de som ville at vi skulle ta kontakt med Adresseavisen for å formidle det som hadde skjedd. Det kaller jeg ansvarsbevisste gutter. Takk til avisens journalister som tok saken på alvor og ringte oss og lovte å bringe den videre til politiet.

Og uansett bør du som opptrer så ansvarsløst i trafikken, skjemmes over det du holder på med. Om du tror du er tøff og modig så er du ikke det. Du er bare en «idiot» som ødelegger for andre. Måtte du bli tatt en dag – før du ødelegger deg selv eller andre.