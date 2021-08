Smittevennlig pionerfestival

ST-debatt

Bildene fra Norsk Vandrefestival i Rindal i helga ser nesten ut til å være tatt i de «gode, gamle dager», altså før koronaviruset snudde opp-ned på en hel verden. 500 publikummere samlet seg på tunet på Rindal skimuseum til konsert med Vamp. 200 fikk med seg Jo Sverres konsert på heimebane. I tillegg strømmet folk til markeder, turer og andre aktiviteter, og arrangøren antyder at mellom 1500 og 2000 gjestet Rindal i løpet av festivalhelga.

Kanskje kan dette framstå som risikosport i en kommune som til nå har holdt seg fullstendig smittefri under hele koronapandemien.

Men så var det heller ikke fritt fram for publikum til festivalens konserter og foredrag. For her slapp ingen inn uten å vise koronasertifikat. Norsk Vandrefestival er ifølge omtalen på heimesidene den første festivalen på Nordmøre og den sørlige delen av Trøndelag som har tatt i bruk sertifikatet som viser at du er vaksinert, har hatt covid-smitte, eller kan vise til en fersk negativ koronatest. For de som ikke hadde koronasertifikat, var det tilbud om testing. 175 tester ble tatt, ingen av dem viste positivt smitteresultat.

Nå vil det gå noen dager før man med sikkerhet kan slå fast at festivalen ikke har ført med seg noen smittetilfeller. Risikoen er fortsatt til stede, der mye folk samles. Allikevel viser Norsk Vandrefestival hva som kan være mulig å få til når en stadig større andel av oss har fått én eller to doser med vaksine, eller har hatt covid-19-sykdom. Det er godt å se at ting sakte, men sikkert, vender tilbake, kanskje ikke til slik det var, men til en slags ny normal.

Det vil nok fortsatt ta tid før vi fritt kan boltre oss som publikum på det vi ønsker av konserter ogjen. For noen arrangører gjør fortsatt påbud og restriksjoner det vanskelig å få gjennomført planlagte konserter slik man hadde ønsket. Det rammer blant annet den spektakulære Nerskogkonserten. Komiteen bak konserten kunngjorde før helga at man etter nøye vurderinger velger å avlyse konserten med Dumdum Boys, og det for andre gang.

Avgjørelsen satt nok langt inne. De 2500 billettene ble raskt revet bort da konserten opprinnelig ble annonsert i desember 2019, og både publikum og arrangører har ventet lenge i spenning på om gjeldende regler ville gjøre det mulig med konsert. Så gjenstår det å se om alle gode ting er tre, og om Dumdum Boys endelig kan entre scenen på Grovasetra i august 2022. Det er foreløpig uavklart.