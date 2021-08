Det skal være godt å bli gammel i Trøndelag

ST-debatt

Eldre er derfor dessverre en av gruppene som har blitt rammet hardest av pandemien. For Fremskrittspartiet har det derfor vært viktig å forebygge ensomhet blant eldre, og sørge for at eldre kan delta meningsfulle aktiviteter også under pandemien.

Fremskrittspartiet på Stortinget sikret derfor at det i år ble bevilget 400 millioner kroner ekstra til aktiviteter som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. Dette vil kunne bidra til at flere eldre i Trøndelag får delta på meningsfulle aktiviteter. Fremskrittspartiet kommer derfor til å fortsette satsingen på slike tiltak i kommunene, som kan gi flere eldre både økt livsglede og forebygge ensomhet.

Fremskrittspartiet er også opptatt av at eldre skal få en trygg alderdom. Mange eldre bor, eller vil i årene som kommer ha behov for å flytte på sykehjem. For Fremskrittspartiet er det viktig at det ikke skal være venteliste for å få sykehjemsplass og at sykehjemmene skal ha høy standard. Det er derfor vi har lagt til rette for 15 500 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i kommunene, og vi vil fortsette denne satsingen.

I tillegg har vi sørget for at staten nå tar opp mot 70 prosent av kostnaden ved bygging av sykehjemsplasser, mot kun 35 prosent når Arbeiderpartiet satt med helseministeren. Dette gjør at kommunene i Trøndelag aldri før har hatt så god mulighet til å bygge nye sykehjemsplasser. Vi i Fremskrittspartiet forventer derfor at Arbeiderpartiet og Senterpartiets ordførere i Trøndelag nå kjenner sin besøkelsestid, og starter arbeidet med bygging av flere og bedre sykehjemsplasser i fylket, slik at våre eldre kan være trygge på at de får en sykehjemsplass når de trenger det. Det skulle bare mangle.