Nullvisjon for mobbing

ST-debatt

Mandag er det skolestart, og elevene skal etter en lang sommerferie tilbake på skolebenken. De fleste føler en spent forventning foran den første dagen i et nytt skoleår, ikke minst de mange skolestarterne som går inn gjennom skoleporten for aller første gang. Etter halvannet år med både heimeskole og strenge koronarestriksjoner, starter skolene opp på grønt nivå. Det betyr at skolehverdagen kan gjennomføres tilnærmet normalt, slik den var før pandemien. Med små, men viktige, smitteverntiltak i bunn, som håndvask, å holde avstand der det er mulig og å bli heime når man er syk, er det lite annet elevene skal bruke energien på enn å lære - og å finne venner og en plass i fellesskapet.

Dessverre skjer det altfor ofte at noen faller utenfor i klasse- og skolemiljøet. I Elevundersøkelsen 2020 svarte 5,8 prosent av elevene at de blir mobbet på skolen, enten av voksne eller andre elever, to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen som oppgir at de blir mobbet av medelever har holdt seg stabil over flere år.

Også i vårt distrikt forteller skoleelever at de blir mobbet. I den samme elevundersøkelsen svarte hver fjerde sjuendeklassing ved to av skolene i distriktet at de blir utsatt for mobbing. «Det er språkbruk, kjekkaseri, utstrakt bruk av stygge ord og kommentering». Slik beskrev ansvarlig kommunalsjef mobbinga som hadde blitt avdekket i undersøkelsen.

«Det er gestikulering, jeg hører høylytt «offing», jeg ser og hører representanter som snakker/roper fra salen mens noen står på talerstolen. Det er himling med øynene, kommentarer, partisk votering og forskjellsbehandling fra møteledelsen.» Dette siste kan se ut til å være hentet fra den samme undersøkelsen. Men det er det ikke. Denne mobbingen har ikke skjedd i et klasserom eller på skolevegen, men er rapportert fra kommunestyret i Heim.

Vi kan og skal ikke sette oss til doms over det politiske klimaet i Heim. Men saken er en god illustrasjon på hvor vanskelig det er å komme mobbing til livs. Når voksne, ansvarlige politikere har utfordringer med å uttrykke seg på en måte som ikke blir oppfattet som mobbing av meningsmotstandere, hvordan kan vi da få bukt med problemet blant de yngre?

At barn mistrives i skolen er ei samfunnsutfordring, der politikere også har en stor del av ansvaret. Men skal man klare å oppnå en mobbefri skolehverdag for alle barn, er det ei forutsetning at voksne politikere først selv klarer å kommunisere - ja, som voksne.