Behøver vi lokalt engasjement?

ST-debatt

Jeg vil svare et ubetinget JA på dette spørsmålet.

Allerede tidlig på 1800 tallet forsto man at skulle man få utvikling i distriktene, måtte vedtakene fattes lokalt. I Rindal er vi stolte av at ordførerklubba i kommunevåpenet symboliserer lokalt selvstyre, og viser til formannskapslovens far som var født i Rindal.

I 1837 ble formannskapsloven vedtatt, og dette sikret at makt ble overflyttet fra byene til bygdene.

Argumentene den gang gikk først og fremst på at de som måtte bære kostnadene forbundet med lokale tiltak, også måtte styre dem. Dessuten var lokalkunnskapen og erfaringen langt større hos innbyggerne enn hos innflyttede embetsmenn.

Disse argumentene mener jeg er like aktuelle i dag. Livet leves først og fremst lokalt, og for å sikre gode tjenester nært folk, må vedtak gjøres i kort avstand til de vedtakene gjelder for. Men for å greie å gi gode tjenester lokalt må sentraliseringen stoppes og det må gis et økt økonomisk handlingsrom.

Dagens regjering har ført en politikk som gjør at økonomi settes foran menneskers medbestemmelse og engasjement. Sentraliseringen har ført til svekket demokrati og større statlig styring, og har ført til at bestemmelsene flyttes ut fra distriktene og til byene. Altså en helt motsatt tankegang enn det vi har hatt siden 1837 og fram til for 8 år siden.



Dagens regjering ønsker større kommuner og en av virkemidlene har vært å redusere inntektene til mindre kommuner. De siste årene har derfor handlingsrommet blitt svekket og man ser at inntektsgrunnlaget til kommunene hvert år, de siste åtte årene, er lavere enn reallønnsveksten. Samtidig er flere oppgaver, normer og krav pålagt kommunene uten at finansieringen økes. Dette har gitt krevende budsjettprosesser for lokalpolitikerne, som ofte må gjøre vedtak de ikke ønsker for å tilpasse seg et stadig strammere handlingsrom.

Senterpartiet ønsker at finansieringen av kommunen må stå i samsvar med oppgavene som skal utføres og tjenestene som skal leveres, og inntektssystemet må endres slik at det er mulig å bestå selv om man er liten.

Vi må gjenreise den politiske satsningen på Distrikts-Norge, og det er Senterpartiet garantisten for.