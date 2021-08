Sunt bondevett i klimapolitikken

ST-debatt

Det finnes noen få hellige kyr i norsk politikk. Den ene er at 1 prosent av BNI hvert år skal gå til bistand, den andre er at så lenge man vil eller ønsker vel i klimapolitikken, kan man bruke så mye penger som mulig, uten at det har noen nevneverdig effekt på de globale klimagassutslippene.

Nylig kom FNs klimapanel med sin nyeste rapport. Den roper varsko om at de globale utslippene må ned om verden skal nå sine klimamål. Jeg tror de fleste er enige i at det er viktig å nå disse målene, men jeg tror også de aller fleste er enige i at symbolpolitikk og politikk som flytter arbeidsplasser, verdiskaping og utslipp over grensene til andre land ikke er det som skal til.

Mange tar til orde for at vi løser de globale klimaproblemene ved å legge ned norsk olje- og gassvirksomhet. For meg blir det veldig naivt. Vi kunne tatt den diskusjonen hvis fornybare energikilder, slik som vann, vind og sol, sto klare til å overta for all verdens olje og gass. Men det er ikke tilfellet, disse energikildene finnes ikke per i dag. Skulle vi i Norge ha lagt ned vår petroleumsindustri ville sannsynligvis én av to ting ha skjedd: enten ville etterspørselen etter olje og gass ha snudd seg rundt til andre oljeproduserende land, slik som Saudi Arabia eller Russland, eller så hadde de i stedet etterspurt kull. I begge tilfeller ville de globale klimagassutslippene ha økt.

Et annet eksempel på symbolpolitikk er flertallet på Stortinget sitt ønske om å elektrifisere norsk sokkel. Alle partier, bortsett fra FrP, har foreslått dette. Det har en anslått kostnad på rundt 50 milliarder kroner, og skattebetalerne må stå for rundt 40 av disse milliardene. I dag drives plattformene på gass som hentes opp fra havbunnen. Får man strøm ut til plattformene vil denne gassen i stedet sendes til Tyskland eller andre europeiske land. Gassen kommer altså uansett til å brennes – enten i Norge, eller i andre land. Så vidt meg bekjent har ikke Norge en egen atmosfære, og følgelig vil de globale utslippene ikke gå ned med dette grepet, men for Norges eget regnskap vil det sikkert se pent ut. I tillegg vil norske strømkunder og norsk industri oppleve høyere strømpriser med dette grepet. Mer kraft til sokkelen betyr mindre kraft til fastlandet, som igjen betyr høyere priser.

Norsk klimapolitikk må ikke bli en konkurranse i selvpisking. Særnorske skatter og avgifter vil bare tvinge norsk industri og arbeidsplasser til utlandet, og utslippene vil følge med. Det sunne, norske bondevettet må også gjelde i klimapolitikken. Selv om utfordringene er store må vi tenke klart og holde hodet kaldt.