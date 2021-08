Lek og lær!

ST-debatt

Alle barn er forskjellige og må bli møtt som den de er. KrF vil at det første året på skolen skal være mer tilpasset barnets behov. Det betyr mindre teori og stillesitting, mer fysisk aktivitet, lek og læring på barnets premisser. KrF mener det er klokt å innføre en førskoleklasse for å oppnå dette.

Da 6-års reformen ble innført skulle det første året legge vekt på læring gjennom lek. Nå ser vi at det har blitt mindre lek og mer teoretisk læring. I Respons sin analyse (2018) svarte hele 80% av lærerne at førsteklassingenes skoledag er for teoretisk. Lek er mer enn tidsfordriv og underholdning. Det er samhandling, utforsking, trening og utvikling av motorikk. Det er utvikling av viktige ferdigheter. KrF vil ta tilbake leken i skolen, minske søkelyset på læringsmål og testing. KrF mener skolene må få anledning til å ta hensyn til den store forskjellen i modenhetsnivå som eksisterer blant 6-åringer. Overgangen mellom barnehage og skole må bli mykere og mer fleksibel.

KrF har fått gjennomslag for en lærernorm som sier at på hver skole skal det være maks 15 elever

per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse. Dette kravet støttes av både

lærernes organisasjoner, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnskolen

KrF har fulgt opp dette og siden 2013 har vi i hvert statsbudsjett fått gjennomslag for øremerkning til flere lærere i grunnskolen. Med budsjettet for 2019 er det øremerket over 1,7 mrd kroner til dette. Siden 2015 har det blitt over 3 000 flere lærere i norsk skole.

Flere lærere øker muligheten for å følge opp den enkelte elev. Det er viktig enten eleven trenger mer støtte enn andre eller eleven trenger flere og større utfordringer.

La barn være barn! I den store sammenhengen er det vi som samfunn som taper hvis vi ikke lykkes i å la elever oppleve mestring og gir dem mulighet til å utvikle sine evner og ferdigheter til å bli engasjerte, ansvarlig, deltakende og reflekterende samfunnsborgere.

Den gode skole gir barna forankring og trygghet for egen uendelig verdi og for sin tilhørighet i samfunnet. Tilhørighet er ikke avhengig av hvor i verden du er født, men at du er en del av et samfunn og at samfunnet og du er gjensidig avhengig av hverandre. Den gode skole skal gi lærelyst og utforskertrang for resten av livet. Den gode skolen gir barna både røtter og vinger.