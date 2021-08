ST-debatt

Det har ikke gått mange uker av valgkampen før man begynner å lure på om man bor i et kaldt, avsidesliggende og bortgjemt hull i ytterkanten av den siviliserte verden.

Har politiet blitt borte? Ser vi ikke stadig oppslag om en betydelig innsats fra vårt politi om at de har løst kompliserte saker innen nettkriminalitet, seksuelt misbruk av små barn og økonomisk kriminalitet? I tillegg til at de finner igjen bortkomne katter og hanker inn fartsbøter. Rekk opp hånden de som mener politiet ikke gjøre en god nok jobb!

Nedstengningen etter koronaen har gått hardest utover jobber i det private. Det offentlige har viktige oppgaver og er derfor mer beskyttet. De private må derfor hjelpes i gang igjen. Jeg tenker ikke på Equinor, Telenor og andre store selskaper, men på de små i bygder og byer spredt over hele landet. Gi dem oppdrag. Handle lokalt! Rekk opp hånden dem som er uenig i det!

Det har vært skrevet mye om formueskatt i det siste. Og det kan ikke være tvil om at for eksempel en entreprenørbedrift med 50 ansatte og tilhørende maskiner har en verdi, også på eierens selvangivelse. Eierne bør slippe valget mellom å ta ut utbytte for å betale denne skatten, og kunne bruke overskuddet på å investere i ny, miljøvennlig teknologi. Rekk opp hånden dem som vil «ta» bedriftseierne og skape usikkerhet rundt lokale jobber!

Til slutt diskusjonen sentrum vs distrikt. Man skal igjen «ta» noen fordi det er ulikheter (les: urettferdig) for noen. Livet er urettferdig, og samfunnet skal gjøre det man kan for å utjevne sosiale skjevheter. Men man behøver da ikke å «ta» noen for det? Vi skal bygge hele landet, og da kan man ikke som Sp stille byene opp mot distriktet. Her er det en gjensidig avhengig, og det er populistisk å sette dem opp mot hverandre. Rekk opp hånden de som «hater» distriktene! Eller byene for den saks skyld.

Landbruket. Jeg sier bare: Rekk opp hånden de som mener at vi kan klare oss uten bonden!

Dere som nå sitter med en eller flere hender i været, kan stille forlate lokalet. Dere andre kan lese dette:

Har vi fått det mye verre de siste 8 årene? Eller er det en populistisk rød/grønn vind som bygger opp om misnøye? Det er nå åpnet for forhåndsstemming – stem borgerlig – stem Høyre.