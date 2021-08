Mange er trolig ikke klar over hvilket anlegg vi har like utenfor stuedøra, og hvilket omdømme det har fått i skimiljøet.

ST-debatt

Når velkjente skinavn som Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Frida Karlsson, Didrik Tønseth og Marit Bjørgen lørdag inntar Knyken til finalen i årets utgave av Toppidrettsveka, kommer de til en arena som er godt forberedt på å ta imot dem. De flittige arbeidsmaurene i dugnadsgjengen, i hovedsak pensjonister og frivillige, har siden i juni vært i sving for få alle brikker på plass. Hvor mange arbeidstimer som er lagt ned, fins det ikke tall for. - Men jeg tror vi skal holde Arbeidstilsynet langt unna, sier Magne Fossbakk, styreleder i Orkdal IL i dagens avis.

Så vet da også skifolket å sette pris på anlegget i Knyken, og måten de blir tatt hånd om når de tar turen hit for å trene eller å konkurrere i løypene eller hoppbakkene. Og det kanskje i større grad enn lokalbefolkningen. Mange er trolig ikke klar over hvilket anlegg vi har like utenfor stuedøra, og hvilket omdømme det har fått i skimiljøet.

«En arena i verdensklasse», mener Ivar Stuan, sportssjef for kombinertlandslagene. Og da snakker han ikke bare om fasilitetene, men også om måten Knykengjengen oppe tar imot utøvere og ledere. «Det er så lett å arrangere samling i Knyken, for Knykengjengen ordner alt for oss», skryter daglig leder i Trønderhopp, Håvard Lie, som nylig samlet 35 unge hoppere til sommerhoppskole i bakkene. «Sammen med Midtstubakken så er nok dette Norges fineste anlegg», sier tidligere landslagshopper Anders Bardal.

- Jeg syns det er et fantastisk anlegg, og enten man er barn eller voksen, er det et anlegg som legger til rette for å trene, mener også Johannes Høsflot Klæbo, som skulle vite hva han snakker om.

Toppidrettsveka er tilbake i Knyken etter noen års pause. Påtroppende leder i Toppidrettsveka, Daniel Myrmæl Helgestad, var da ikke i tvil om hvor finalen i Toppidrettsveka skulle holdes, da Granåsen ble uaktuell på grunn av ombygging. - Én grunn er anlegget, som er fantastisk i seg selv. Men kanskje den største grunnen, er Knykengjengen, sier han.

Det er idrettsutøvere i verdensklasse som skal konkurrere i Knyken-løypene lørdag ettermiddag. Vi har sjansen til å få oppleve toppidrett på nært hold igjen. Og det på en arena i verdensklasse, rett i vårt eget nabolag. Kast gjerne også et blikk på det mer eller mindre «usynlige» mannskapet som er i aksjon for at både løpere og arrangement skal komme i mål. De fortjener også kraftige heiarop.