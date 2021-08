ST-debatt

Mange av oss nærmer oss nå tida da vi skal tilbake på jobb, for mange av oss for første gang på veldig lenge. Da koronaviruset slo inn over landet i mars i fjor, og hele samfunnet stengte ned, ble kontor på heimebane hverdagen for et stort antall nordmenn. Vi tok med oss penn og PC heim, og slo oss ned ved kjøkkenbordet, på gjesterommet, på hytta, i sofaen, kort sagt der det var mulig å rigge seg til med en kontorplass.

Nå vaksineres befolkningen i høyt tempo, og smått om senn kan vi begynne å se fram mot en mer normal hverdag. Men da melder det raskt et spørsmål: Hvordan blir den normale hverdagen framover? Etter halvannet år med heimekontor, er det for mange blitt den nye normalen. Mer ro, større fleksibilitet, bedre effektivitet og mindre forstyrrelser er blant fordelene med å jobbe med sin egen heim som base. Og hvem setter ikke pris på å slippe bortkastet tid i bil eller buss på veg til kontoret?

Men heimekontoret byr også på utfordringer. Datautstyr og internett er ofte dårligere enn på jobb, og gjør det vanskeligere å løse oppgavene på best mulig måte. Man mister fellesskapet, og den daglige kontakten med kolleger. For det er ikke det samme å skulle kommunisere på telefon eller digitalt. Praten ved kaffemaskina fungerer ikke like godt gjennom skjermen som et fysisk møte, og en følelse av ensomhet kan lett sige på. Og det kan være vanskelig å sette et tydelig skille mellom jobb og fritid, med lange arbeidsdager som resultat.

Når vi skal gjøre opp regnskapet i etterkant av pandemien, er det ikke vanskelig å spå at arbeidslivet vil ha endret seg i perioden der heimekontor har vært regelen for de mange som har sitt daglige virke ved en kontorpult. Heimekontor er kommet for å bli. Da er det viktig å få på plass regler og retningslinjer som sikrer interessene til begge parter. Ingen skal jobbe heimefra fordi arbeidsgiver vil spare penger på lokaler.

Litt skremmende er det å lese at dobbelt så mange av oss vurderer å skifte jobb nå, sammenlignet med før koronaen. Forsker Lisa Vivoll Straume mener perioden med heimekontor har skapt en avstand til arbeidsplassen, til ledelsen og til kollegene. Kanskje føler vi oss ikke like verdsatt som før? Heimekontoret kan gi følelsen av å være usynlig, spesielt for de som ikke er av de mest utadvente. Å ta tilbake arbeidsplassen som en sosial arena blir dermed en viktig oppgave for både ledere og ansatte framover. Kanskje den aller viktigste, når vi nå skal jobbe sammen igjen også rent geografisk.