Applaus er ikke nok

ST-debatt

I ei undersøkelse som tidsskriftet Sykepleien har gjennomført, svarer 72 prosent av sykepleierne at de har vurdert å slutte som sykepleier eller bytte arbeidsplass i løpet av det siste året. 69 prosent av de spurte begrunner tanken om å slutte med ei bemanning som ikke er i samsvar med behovet, mens 64 prosent er misfornøyd med lønnsnivået.

Sykepleierne har stått i frontlinja i kampen mot korona, og har ansvaret for å pleie de som har blitt syke av viruset. Samtidig har de også jobbet med pasienter som med alle midler må beskyttes mot smitten. Vi husker nok alle hjertedekorerte trær utenfor sykehus og helseinstitusjoner, og rungende applaus som takk for innsatsen innenfor veggene. Sykepleierne ble løftet fram som nasjonale helter, og hadde nok håp om at innsatsen kunne betale seg.

Trenden med at sykepleiere vurderer å slutte i jobben er ikke ny. I tidligere undersøkelser har halvparten av nyutdannede sykepleiere svart at de har eller har vurdert å bytte jobb. Og mange forsvinner ut av yrket. En av fem jobber ikke som sykepleiere ti år etter ferdig studium, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). De ferskeste tallene viser en negativ spiral, der stadig flere slutter, eller vurderer å slutte, med en økende sykepleiermangel og enda større arbeidsbelastning som resultat.

Applaus og fine ord kan ikke bøte på den utviklinga. I dagens ST er Marianne Grande Lium, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Orkland kommune, tydelig i sitt budskap: – At vi blir heiet på og blir anerkjent for den rollen og jobben vi utøver, er hyggelig. Men vi lever ikke av klapping i hendene.

Lium forventer at helse blir et viktig tema under årets valgkamp. Det bør vi alle ha forventninger om. Dersom tendensen med at stadig flere sykepleiere forsvinner ut av yrket fortsetter, må vi forholde oss til dystre prognoser. I dag mangler det 7000 sykepleiere her landet. I 2035 vil sykepleiermangelsen være på 28 000, dersom SSBs anslag slår til. Det vil ramme både deg og meg.

Både Jorodd Asphjell (Ap) og Jan Grønningen (H) uttrykker i dagens avis forståelse for sykepleiernes krav om og behov for høyere lønn. Det er tverrpolitisk enighet om at sykepleiernes innsats må løftes opp og fram, og at de fortjener lønn for jobben. Så gjenstår det å se om fine ord og festtaler nå kan omsettes til penger i lønnsoppgjøret som nå skal sluttføres.