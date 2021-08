Orkland som versting eller forbilde?

ST-debatt

Dette er spørsmål folk bør tenke over når vi skal lage Orklands første arealplan. Du kan komme med innspill innen 15. september. Informasjon ligger på kommunens nettside.

Vi som skriver dette innlegget håper mange engasjerer seg i debatten om arealbruk. Vi håper flest mulig tenker på dem som ikke blir hørt; de som er barn i dag, de som ikke er født ennå og alle artene vi står i fare for å utrydde.

Dyrkajord og biltrafikk

Arbeidet med en kommunal arealplan reiser mange andre spørsmål også, for eksempel:

- Jordvern: Skal vi tilbakeføre områder til landbruksformål eller akseptere jordflytting som løsning?

- Orkanger: Skal vi bygge sentrum innenfra og kutte intern biltrafikk ved at flere kan parkere ett sted og gå mellom tilbud - eller spre handelen videre utover?

- Marka: Trenger vi en grønn strek som setter yttergrenser for boligbygging?

I 2021 er natur- og klimakrisen et faktum. Vi er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for dem vi overlater kloden til. FN varsler kode rød for menneskeheten.

Orkland kommune har vedtatt å styre etter FNs mål om bærekraft. Men i praksis bygger et politisk flertall ned natur bit for bit som før, og sier nei til forslag som kan forplikte oss til å ta klimahensyn. Tre eksempler:

1. Hyttebyene

Orkland er en av Norges største hyttekommuner. Vi har i tillegg 1700 (!) ledige hyttetomter og svære areal satt av til nye fritidsboliger. Kommunedirektøren sier at vi nærmer oss ei smertegrense, men anført av Senterpartiet fortsetter flertallet å godkjenne nye veier og flere fritidshus i gamle hyttefelt. Bare i seks felt i tidligere Meldal ligger det an til ca 25 km mer vei ute i terrenget.

2. Golfbanen

Det ferskeste eksemplet er planen om å bygge golfbane i Knyken. Flere partier møter initiativet med udelt begeistring selv om et areal tilsvarende 11 fotballbaner natur skal bli plen. Småbylista foreslo et at planarbeidet må omfatte en grundig kartlegging av konsekvensene for biologisk mangfold og vise konkrete muligheter for kompenserende tiltak. Sp, H og FrP sørget forrige uke for å stemme ned forslaget.

3. Nei til kunnskap

I forbindelse med den kommende arealplanen foreslo MDG at kommunen skal utrede hvordan endret arealbruk kan øke eller redusere utslipp av klimagasser. Bare Småbylista, SV og Rødt støttet MDG-forslaget. Sp, Ap og Venstre argumenterte aktivt mot fordi slik kunnskap kan gi uheldige følger.

Liv forsvinner i et alarmerende tempo fordi vi overtar andre arters leveområder. Sammen med klimaendringene øker arealbruken vår risikoen for mangel på mat, vann og medisiner, økonomisk kollaps, krig og konflikt.

Skal Orkland ta ansvar?

Innen 2030 har norske kommuner planlagt å bygge ned natur på et areal tilsvarende tidligere Vestfold fylke. Enkelte kommuner går nå foran og vedtar arealnøytralitet. Disse kommunene sier at all tapt natur hos dem skal erstattes ved å restaurere tilsvarende areal. De tar et langsiktig ansvar.

Du kan lese om arbeidet med arealplanen på kommunens nettside, og komme med innspill på en enkel måte. Planen avgjør hvordan vi bruker den jorda Orkland kommune rår over, og i hvor stor grad vi bryr oss om dem vi overlater den til. Skal kommunen vår være versting, sinke eller forbilde?