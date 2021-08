Om politisk forvaltning i kommunen (med utgangspunkt i golf og myr)

ST-debatt

I lørdagens utgave av Avisa ST kan man lese at Orkland kommune har mottatt en forespørsel om å dekke kostnadene med reguleringsplan ifm. den planlagte nye golfbanen i kommunen. Dette er relativt oppsiktsvekkende i seg selv, altså det faktum at interimstyret for organisasjonen velger å gå til det skrittet å be kommunen om å dekke kostnaden med planen, men enda mer oppsiktsvekkende var det å lese at dette tilrås av administrasjonen. Her åpner man for mange muligheter i fremtiden for andre organisasjoner, så her er det bare å henge seg på! Ny motorcrossbane, sa du?

På en annen side er det også rett og slett bare trist lesning når man kjenner enkelte øvrige forhold som angår Orkland Kommunes økonomiske utfordringer i året som har gått og ikke minst fremtidige utfordringer. Kanskje hadde de respektive avdelingslederne på Orkdal Helsetun satt pris på en ekstra halvstilling? Så kunne denne delen av kuttene kommet ett år senere.

Det er meget spesielt at kommunen kaster seg på denne ballen som sannsynligvis kommer til å fly langt avgårde og fra hull til hull. Argumentet om å gjøre dette med basis i at man har hatt tilsvarende praksis tidligere er ikke godt nok i seg selv. Det gjelder kun to større anlegg som er bygd med basis i en massiv interesse (fotball og ski), godt dokumentert med medlemstall i foreninger og lag. I tillegg har man hatt egen saksbehandlingskapasitet i kommunen, mens man i dette tilfellet skal ut å kjøpe denne tjenesten pga. mangel på sådan for tiden. Man har i dette tilfellet heller ikke hentet inn anbud på tjenesten, noe man absolutt burde gjort før man legger fram en sak som omhandler omdisponering av midler. Det er også helt på det rene at om kommunen støtter fundamentet til dette byggverket, som i dette tilfellet er reguleringsplanen, så vil man motta flere forespørsler i forbindelse med samme prosjekt fremover. Når den godkjente reguleringsplanen foreligger (kommunen avslår ikke en reguleringsplan man finansierer på vegne av andre), er det klart for å søke om nye midler og muligens rimelige lån som over tid kan konverteres til støtte. Reguleringsplanen koster en halv million, men når resten av anlegget skal ferdigstilles er det selvsagt snakk om flere millioner. Interrimstyret er nok godt fornøyd da man her har sikret seg en rik onkel i form av kommunen som er nødt til å være med hele veien for at investeringen i reguleringsplanen skal «gi avkastning».

En endelig godkjenning av planen som fremmes til behandling gjelder selvsagt med forbehold om Fylkesmannen eller andre instanser legger frem argumenter som medfører at planen må legges i skuffen av den grunn. Det er det gode grunner til å gjøre, men det kommer jeg tilbake til.

I samband med denne pengebruken er det et paradoks at man kan lese i samme utgave av ST om både skole- og barnehagebruksplan hvor det foreligger en rekke tiltak og prioriteringer som den samme politiske ledelse i Orkland må ta stilling til i samband med budsjettarbeidet som nå skal pågå utover høsten og frem til årets slutt. Ifm. skolebruksplanen kan man lese at man er godt i gang med allerede 18 av 39 tiltak gjennomført i fireårsperioden. For barnehagebruksplanen har man satt opp en liste hvor 26 av hittil 55 registrerte tiltak er prioritert. Avisa ST lister de 26 prioriterte tiltakene, så man kan ikke uten videre vite hva som ikke er prioritert i denne omgang, men helt sikkert er det at det vil tilkomme nye behov i form av nye tiltak hvert år for en aldrende bygningsmasse. Tiltakenes typiske størrelsesorden er utbedringer ifm. bygning eller teknisk infrastruktur i bygningsmasse opptil 400.000 kr. Gjennomsnittet på tiltakene ligger kanskje rundt 100.000, så her kunne man fått flere eksisterende og fremtidige tiltak inn på prioriteringslista. Vi får håpe ungene blir interessert i golf så de kan få frisk luft på det viset om de ikke får nytt ventilasjonsanlegg.

Dette er en henstilling til Formannskapet vedr. «Golfplanen»: Om administrasjonen i sin iver har bommet med konklusjonen når de har vurdert denne forespørselen, kan dette fremdeles bli gjenstand for en annen konklusjon av dere. Ennå er det lenge til det neste kommunevalget, men det er slike avgjørelser velgerne skal huske når det er valg. Selv i flertallsgruppa må man kunne akseptere at en slik sak fører til delte meninger uten at det har betydning for de store linjene i gruppas politikk, så her oppfordres til å la alle tenke selv og stemme deretter.

Så over til etablering av anlegget i seg selv. Her har det kommet opp ett eneste alternativ til lokasjon, og da det opplest og vedtatt at her må banen ligge. Det er jo tross alt golfkompetente mennesker som har stått frem med forslaget. Det er totalt utforståelig at man ikke skal kunne bruke mer tid i denne kommunen til å utrede alternative områder. Det er ikke akkurat en direkte liten kommune vi bor i. Finnes det en annen lokasjon som ikke er berørt av myr? «Vi tar hele Orkland i bruk»!

I den pågående Stortingsvalgkampen er klimasaken løftet frem til nye høyder og kampen for det klimanøytrale Norge er blitt hovedsaken for velgerne. I Orkland Kommune tilrår altså administrasjonen å bygge ned myr som vi alle vet har en svært viktig funksjon for at vi skal kunne bli både klimanøytral og til og med etter hvert fange mer CO 2 enn vi slipper ut. Det hele kamufleres med at man ikke skal punktere myra, så denne blir «uberørt» av den eventuelle etableringen. Med punktering her så mener man at myra ikke skal graves i, og det skal etableres et sjikt over myra som selve banen skal ligge på. Flotte greier? Det høres veldig bra ut, la oss håpe politikerne er godt orientert slik at vi kan føle oss trygge.

Når myra blir «punktert», vil karbonet den holder på slippes ut. Når dette karbonet kommer i kontakt med luft, blir det til CO₂. Fra å være et effektivt, naturlig karbonlager, kan myren bli en kilde til enorme utslipp av CO₂ og andre klimagasser som er med på å gjøre kloden varmere. Kun fordi den blir gravd i. Men for all del, dette skal man ikke finne på å gjøre i dette tilfellet, så da går det sikkert bra. Vi får håpe den heldige utvalgte entreprenør har bedre kontroll med prosedyren enn man hadde ifm. jordflyttingen til den nye travbanen da. Det er mye å tenke på her, så man får håpe man får en erfaren entreprenør, en myrkompetent entreprenør som kan legge ut flissjiktet, bygge adkomstveier mellom hullene og evt. etablere en enkel bygningsmasse på stedet – uten å punktere myren. Vi får følge med på anleggsmaskinene når den tid kommer.

I sin leder den 14. april skrev Redaktøren i Avisa ST følgende:

«Så gjenstår det å se om det finnes anleggsmessige måter å løse dette på uten å utføre skader på miljø, klima og naturmangfold. Det må nemlig være ei forutsetning for å kunne realisere planene. Men skulle man lykkes med det, er det ingen tvil om at et golfanlegg vil bli et stort aktivum både for idrettslaget, kommunene og regionen for øvrig».

Redaktøren konkluderer bla. med at det planlagte golfanlegget uten tvil vil bli et stort aktivum for regionen. Redaktørens forutsetning om at dette må løses uten å utføre skader på «miljø, klima og naturmangfold» kommer dessverre heller ikke med tvil. Faktisk enda mindre tvil enn det påståtte aktivum da det er hevet over enhver tvil at etablering av en golfbane vil skade naturmangfoldet. Berging av karbonlageret hindrer ikke at livet i myra vil dø som følge av at denne dekkes over av annen aktivitet. Dermed er forutsetningen redaktøren fremsetter i sin leder brutt allerede på det tidspunktet lederen går i trykken.

Nå er det ikke redaktøren i Avisa ST som skal ta stilling til dette i Formannskapsmøtet 1.k. onsdag, men det er verdt og merke seg for politikerne at redaktøren skriver at nettopp dette må være en forutsetning. Det kan tenkes at dette skyldes at man nå føler at politikerne i kommunen har brukt opp sin troverdighet når det gjelder slike saker, beslutninger som tas til fordel for ulike typer etableringer må ovenfor Orklands velgere må heretter begrunnes med fakta- og kunnskapsbasert politikk, ikke lenger kun et trengende ønske om å bygge aktivitet i nærmiljøet og begrunnelsen at så lenge det skaper aktivitet så er det godt nok til en positiv beslutning.

I Norge anvendes flere millioner kroner årlig til reparasjon av skadet myr. Det er ikke engang lenger tillatt og bygge ned myr for å bygge opp produserende jord. Det er altså ikke tillatt å etablere åker eller annen indirekte form for matproduksjon på myr i dette landet. Dette sier sitt når vi vet hvor verdifull produserende jord vurderes til å være i dette landet. Gjennom Skogbruksloven er det forbudt å grøfte myr for å plante skog. Det er altså ikke tilrådelig fra norske fagmiljøer at myrareal berøres av annen aktivitet, med andre ord har nasjonale politikere for lenge siden tatt beslutninger basert på fakta og kunnskap. Vi bruker også enorme beløp på å prøve å berge klima ved å ta vare på tropisk regnskog i utlandet, mens myrene våre faktisk er mer karbonrike enn tropisk skog. Da hjelper det ikke å ødelegge norske myrer. Staten Norge har endelig forstått problematikken, men samtidig som staten bruker millioner av skattekroner til reparasjon av myr, vil altså administrasjonen i Orkland kommune bruke sårt tiltrengte midler til å omregulere myr og dekke over et større myrareal for all fremtid.

Så får vi håpe på lange golfsesonger når den tid kommer, så hele kommunen kan få ta del i herligheten når kommunens andel av tippemidler og kommunens direkte støtte fra kommunekassa er delt ut. Hvis det ikke er plass til alle, så får vi heller kjøre til Byneset, der har de tross alt flere enn ni hull også, på halvøya fikk de nemlig plass til både en ni-hulls og en 18-hulls mesterskapsbane.