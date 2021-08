ST-blokka og Orkanger sentrum

ST-debatt

Nesten 60 meter med flatt tak skal presses inn blant gamle trehus, uten hensyn til det kulturhistorisk sett viktigste bygningsmiljøet i Orkanger sentrum.

Likevel sier hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) til ST at han ikke forstår hvorfor Småbylista er mot planen slik den foreligger. ST intervjuet Skålholt 21. august om Småbylistas stemmegiving til støtte for klagene på planen. Her er ei enkel forklaring i tre punkter i tilfelle flere lurer.

1. Bygget

Høyden, lengden og det flate taket er i strid med vedtatte retningslinjer for utbygging i gata og i strid med faglige råd. De tyngste rådene finnes i den grundige Høyer Finseth-rapporten fra 2017. Det siste forslaget fra utbygger Primahus er bedre enn de første, men vi skal ikke godta en dårlig løsning bare fordi utbygger har prøvd seg med noe enda verre før.

2. Omgivelsene

Hvordan vil varianter av blokka virke inn på til dels ikoniske nabobygg som Apotekgården, Jenssen-gården og Biblioteket? Det får vi ikke vite, for utbygger nekter å lage illustrasjoner som plasserer bygget inn i det gamle bygningsmiljøet. Jeg forstår ikke hvordan et stort politisk flertall godtar at Primahus slipper unna. Med dagens teknologi handler det om uvilje.

3. Naboer og andre berørte

Planen er komplisert. Det er nær sagt umulig for folk flest å lese seg til på egen hånd hva tekniske kart og juridiske bestemmelser faktisk innebærer. Klagene fra naboer og andre viser dette med all mulig tydelighet. Derfor er det nødvendig med gode visualiseringer (punktet over) og i tillegg fysiske møter. Orkland kommune har nektet folk både illustrasjoner og møter, noe som knapt er til å tro i en så krevende sak. Kommunens motto er for øvrig «modig, klok og nær».

Utbygger forsinker saken selv

Skålholt peker på at saksbehandlinga har tatt lang tid, og det er riktig. Men mye av ansvaret ligger hos utbygger selv. Hvis Primahus hadde respektert politiske vedtak og faglige råd, ville saken vært ferdig i 2018 eller 2019. Primahus har i stedet tøyd strikken lengst mulig i alle retninger, tilsynelatende i håp om å skrape sammen et flertall for ei dårlig løsning som gir god profitt. I iveren etter å tekkes utbygger har også flertallet i Orkland kommunestyre forsinket saken. Mangler ved saksbehandlinga førte til at Statsforvalteren sendte den tilbake til start.

Fra Stjørdal til Orkanger

Primahus er fra Stjørdal og vil satse i Stjørdal sentrum. Der måtte selskapet vente på at Stjørdal kommune laget en helhetlig plan før de fikk bygge ut. Ventetida førte Primahus til Orkanger. Primahus´ første forslag til ST-blokk var brutalt. Rådmannen svarte med et godt innspill; lavere bygg ut mot gata og høyere i bakkant. Utbygger har neglisjert både dette og andre forslag.

«Kjør på!» fra Sp

Hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt utbrøt «kjør på!» allerede til det første, ekstreme forslaget. Etterpå sa Skålholt at han hadde tatt en biltur i gata og sett at det er mange typer hus der, så dette går fint. Utspillene kan ha forledet Primahus til å tro at her kan de gjøre som de vil. Småbylista ville behandle saken basert på kunnskap (bla Høyer Finseth/rådmannen) og vedtatte retningslinjer, ikke etter innfallsmetoden. Helt siden starten i 2018 har vi forsøkt å begrense skadene ved hjelp av konstruktive forslag. Vi er stort sett nedstemt. Eksempler:

Gjennom ulike grep tvinge/friste utbygger til å erverve grunn i bakkant av tomta. Mer plass er avgjørende for å få til ei god løsning for det gamle bygningsmiljøet i gata og for naboene som får en Berlinmur utafor vinduet.

Trekke inn førsteetasjen for å gi myke trafikanter god passasje.

Utsette saken (2020) inntil det ble mulig å gjennomføre fysiske møter med naboer og andre interesserte.

Kreve at minst en tredel av bygget trappes ned til to etasjer.

Utsette saken (2021) inntil utbygger lager illustrasjoner som viser hvordan bygget vil virke inn på bygningsmiljøet på begge sider av gata.

Orkanger fortjener bedre

Bare en av de 34 i flertallsgruppa støttet utsettelse i påvente av bedre informasjon. Dette var den eneste av de 34 fra flertallet som bor i Orkanger valgkrets. Orkanger er sterkt underrepresentert, og det kan avgjøre denne saken.

Småbylista er for nybygg i ST-kvartalet. Vi er for en løsning som tar hensyn til identitet, historie og naboer. Det går det an å få til ved å kjøpe tilleggsareal. Da må muligens selger Polaris gå litt ned i pris og utbygger må investere noen millioner ekstra for å satse langsiktig og på ei større tomt. Orkanger fortjener såpass.