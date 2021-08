Valgkamp, klima og manns minne

ST-debatt

Ujevnt fordelt og illustrert med bilder av alvorstunge politikere. Det er fra min side og sett fra mitt ståsted ikke vanskelig å se hvem som skal dyrkes og hvem som skal slaktes. Om vi liker en slik vinkling og fremstilling får være opp til hver enkelt. Objektiv er den ikke.

Jeg synes vi de neste to ukene før valget skal snakke om og fokusere mer på politikk og i hvilken retning vi vil at Norge skal bringes videre etter valget. Hvilket Norge vil vi ha? Det er ingen hemmelighet at jeg vil foretrekke et sterkt Senterparti. Jeg er til og med kandidat. Grunnen til det er at jeg er helt overbevist om at Senterpartiets politikk er til det beste for hele Norge. Jeg skal forklare litt hvorfor i et par punkter.

Klima

Senterpartiet har som mål å oppfylle målene i Parisavtalen. Men, vi setter som forutsetning at dette må skje uten at vi skaper sosiale og geografiske forskjeller. Vi vil skape et grønt industriløft og arbeidsplasser basert på vår fornybare energi her i Norge. Vi vil i motsetning til dagens regjering, Frp, MDG og AP foredle kraften her isteden for å bygge nye utenlandskabler med den konsekvens at vi sender verdiskaping og arbeidsplasser til andre land samtidig som du og jeg må betale den økende strømregningen. Vi vil ha nasjonal kontroll på våre naturressurser. Vi vil ikke øke Co2 avgiften flatt for all virksomhet hvor regningen må betales av deg og meg. Det vil knekke de med svakest rygg. Videre har vi som nasjon et enormt potensial i skogen vår og i for eksempelvis biodrivstoff. Her inngår gjenvinning av plast og papir i en sirkulærøkonomi.

Så til olje og gass. Her vil jeg dra frem et eksempel som vil forklare det meste rundt hvorfor vi ikke vil sette sluttdato eller vurdere stopp av leting etter olje og gass. Vårt naboland Storbritannia har kuttet sine utslipp med 57 % siden 1990. Hvordan? Jo, hoveddelen av reduksjonen kommer av at de har omstilt sine kraftverk fra kull til norsk gass. Hva vil da skje hvis vi stenger kranen med gass? Jo, behovet vil bli dekt fra en annen leverandør, eksempelvis Russland, eller de må gå tilbake til å bruke kull. Skal vi da kaste all velferd og økonomiske grunnlag vi trenger i Norge for videre omstilling og gi det til Russland eller Saudi Arabia? Blir det riktig og fornuftig med et slikt «klimatiltak» som vil ha negativ global virkning for utslipp og som vil sette oss i en alvorlig økonomisk situasjon? Vi må evne å se de globale konsekvensene ved vår offshoreindustri og ikke hodeløst hive oss på symbolpolitikk som beriker diktaturer og har negativ innvirkning på miljø og klima globalt. Vi kan i mange år fremover bidra med omstilling fra kull til gass for flere land i Europa og med det bidra til solide globale utslippskutt i en overgangsfase som vil ende med utvikling av fornybare energikilder. Dette er ikke gjort over natta. Klimakutt i Norge er dessuten en krevende øvelse når vi skal måle prosentnedgang av utslipp samtidig som vi starter på vannkraft og andre land starter med kullkraft. Vi har allerede ren og fornybar kraft og har potensial til å utnytte denne bedre. Til det trengs midler og kunnskap fra offshorenæringen, forskning og utvikling.

Vi har i Norge i dag flere partier, som for eksempel V, R, SV & MDG som taler varmt om elektrifisering av samfunnet. Dette skal de få til ved å legge ned offshoreindustrien samtidig som de ikke skal bygge overføringslinjer eller nye kraftkilder med vind eller vann. Jeg sliter litt med å få det regnestykket til å gå opp.

Beredskap

Koronapandemien ble en vekker for de fleste av oss med tanke på beredskap og nasjonal selvforsyning. Her har vi mye å gå på som nasjon. En ting er sikkert, vi løser ikke beredskapsutfordringene med dagens regjering og Frp som ensidig støtter seg på ideologien om at markedet vil ordne opp selv. Beredskap koster. Det har dessverre utviklet seg dit at det lokale brannvesenet ofte er de første som ankommer til ulykker og andre hendelser. De utfører ofte oppgaver hvor ambulanse og politi sitter med kompetanse og ansvarsområde. Vi i Senterpartiet vil ha en minimum utrykningstid for ambulanse og politi i hele landet. Vi vil styrke heimevernet. De har lokalkunnskap i hele landet. Vi må styrke landbruket. Landbruk, utnytting av naturressurser og bosetting i hele landet er en del av vår beredskap. Hvis vi husker tilbake til starten på pandemien så hadde vi en total mangel på smittevernsutstyr. Leveranser ment for oss sto fast i Polen. De ville ikke sende det ut av landet da de ville ha det selv. Veldig forståelig. Dagens regjering og Frp vil la markedet og usikkerheten råde. Vi i Senterpartiet vil se på vår totalberedskap og forberede oss så godt det lar seg gjøre. Det fortjener du og jeg.

Manns minne

En ting er sikkert. Etter valget vil forhandlinger om taburetter, posisjoner og regjeringsplattform pågå ut fra den nye sammensetningen på Stortinget. Jeg vil minne om hva som ble forhandlet bort når Venstre skulle innlemmes i dagens regjering. En bærekraftig næring fikk næringsforbud. Senere beskrevet som en «test» over hvor langt de kunne gå fra Venstre sin side i forhandlingene. Ikke har de gjort opp for seg enda heller og berørte har de siste år hatt en berg og dalbane i fortvilelse over sin usikre fremtid. Hvem snakket om menneskeverd? Hva er Høyre, Frp og Krf villig til å ofre for posisjoner ved neste forhandling? Er det utmarksnæringen til fordel for rovdyr? Freding av all skog? Offshorenæringen? Landbruket eller deler av landbruket? Ingenting av dette vil forundre, men de vil helt sikkert finne noe de ikke liker som de vil legge ned. Når i tillegg leder for MDG uttaler «demokrati er et problem» og samtidig vil forby all utdanning som baserer seg på offshorenæringen blir jeg veldig betenkt. Vi trenger mer Demokrati og kunnskap fremover. Ikke næringsforbud, diktatur og dumskap.

Vil vi ha en sunn samfunnsutvikling og en satsing på beredskap, Landbruk, fylkesveier, yrkesfag, bredbånd og kommuneøkonomi, I hele Norge, og en full stopp og reparering av tidenes sentraliseringsprosjekt, så kan jeg godt anbefale dere å gi en stemme til Senterpartiet.

Forresten så virker det for meg som at Senterpartiet er det eneste partiet med føttene på bakken for tiden.