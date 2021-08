Står ikke til troende!

ST-debatt

Her uttaler han at det ikke akkurat er et konkurransefortrinn å ha en bomveg mellom Orkanger og Krokstadøra som begge er i samme kommune. Det er det ikke vanskelig å være enig i. Det er helt åpenbart en konkurranseulempe for folk og næringsliv i distriktene at det er slik. Fremstad følger opp med at han på partiets vegne lover å få bommen flyttet eller fjernet.

Flytter man bommen vil man bare skape samme problem for noen andre. Men Fremstad har frekkhetens nådegave når han sier at han på partiets vegne lover å fjerne bommen. 1. juni i år behandlet Stortinget et forslag fra FrP om å fjerne bompengegjelden i prosjektet, og dermed den aktuelle bommen, men det stemte alle andre partier i Stortinget imot. Også Senterpartiet. Fremstads utsagn står derfor ikke til troende.

Forslaget lød: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å avvikle bompengegjelden i prosjektet Fv. 714 Stokkhaugen-Sunde innen 1. juli 2021 og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet i denne sammenheng.» Det fikk kun FrPs stemmer.

Hadde dette forslaget fått flertall hadde den urettferdige bominnkrevingen på 714 opphørt i sommer, til glede for både næringsliv, innbyggere, turister og hyttefolk.

Ps. Jeg kommer gjerne og besøker Jan Rune Berdal og Jankos mek. Verksted, og lover å holde kjeft og ikke si det samme som alle andre politikere, slik Berdal opplever at vi gjør. Som næringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet er jeg aller mest interessert i innspill og tips & triks til hvordan vi kan forenkle hverdagen til alle landets gründere og næringsdrivende. Vi er helt avhengige av å avbyråkratisere deres hverdag, slik at de kan fokusere på det de kan aller mest – nemlig skape arbeidsplasser, verdiskaping og skatteinntekter som jeg og andre politikere er så heldige å kunne bruke på mer eller mindre gode tiltak.