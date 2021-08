Er Stormorrovatnet egentlig et alternativ?

ST-debatt

Samtlige faginstanser og fagfolk melder om at Rovatnet klart er det beste alternativet, og grunnene til det har vi vel stort sett allerede hørt.

Nå er fristen for å levere høringssvar til drikkevannsaka i Heim passert. Engasjementet har vært stort og mange har ment mye om saken. Det skumle her er alle de som tydelig mener å kunne mye mer om dette enn de som faktisk er utdannet til, og har erfaring med, slike «smale» fagfelt som utvikling av drikkevann faktisk er.

For de som ikke er lokalkjent her: Fortsettelsen av utløpsbekken til Stormorrovatnet, vel ei mil lenger ned langs vassdraget kalles Liaelva. Jeg er nok ikke den som kjenner Liaelva aller best, men jeg har bodd ved, og levd med denne elva i vel 16 år nå. Elva vokser fort når det regner, og faller nesten like fort når sola kikker fram igjen. I lange perioder renner det bare en liten bekk midt i elveløpet her nede. Om sommeren er dette lett å se. Men at det i kalde vinterperioder faktisk renner enda mindre vann i elva er ikke så lett å legge merke til siden elveløpet da stort sett er dekket av is elle snø.

Et spørsmål som ikke har vært oppe til debatt i det hele tatt er:

Kan Stormorrovatnet i praksis levere nok vann til befolkninga? I dag? I framtida?

Vannmengden som kommer langs et vassdrag beregnes i dag stort sett matematisk med tall fra NVE. Til det må man ha arealet på nedbørsfeltet, som jo er greit å beregne med dagens kartverk. En annen viktig faktor man må ha til denne beregninga er gjennomsnittsnedbør for å beregne hvor mange liter regn som faller ned innenfor nedbørsfeltet.

Gjennomsnittsnedbør, faktisk! Det er ikke ofte man opplever et år hvor det faller gjennomsnittlig med nedbør. Enten er det våtere, eller som i år, tørrere enn gjennomsnittlig. Enkelte år avviker vesentlig fra gjennomsnittet. Til slike beregninger burde man egentlig bruke minimumsnedbør. Det er jo der begrensningene ligger. I tørre perioder blir vannforbruket større enn ellers blant annet pga.behovet for vanning. Blir vannmagasinet tomt, så blir det jo lite vann i kranen.

Meg bekjent har det ikke blitt gjennomført fysiske målinger av vannmengdene som renner inn til, eller ut fra Stormorrovatnet i forbindelse med denne drikkevannnsutredninga. Derfor fylte jeg sekken med noe utsyr, og labba innover den urørte fjellheimen en finværsdag i august for å se på forholdene.

Hele nedbørsfeltet til Stormorrovatnet har i alle år blitt brukt som sauebeite for mange bønder i Aure og Heim, så også i år. I de bekkenære områdene mellom Stormorrovatnet og det ovenforliggende Litlmorrovatnet var enkelte områder betydelig nedtråkket av sau som må ha holdt til der en god stund. Når floingene kommer i kveldinga etter en finværsdag er det vel ingen tvil om hvor det blir av næringsstoffene fra sauenes etterlatenskaper. – De følger med vannet nedover.

Kanskje kan dette være en medvirkende årsak til at bekkene i dette området inneholder mye grønske, altså alger, i forhold til mange andre vassdrag i kommunen?

Med økende mengde næringsstoffer øker sjansen for algeoppblomstring, noe som i verste fall kan gjøre vannet ubrukelig. Mindre og grunne vann er mer utsatt for slikt enn store vann med mye volum. Største vanndybde på Stormorrovatnet har blitt målt til å være maksimalt 20-25m, så den totale vannmengden i dette vatnet er egentlig ganske liten.

Stormorrovatnet er et populært og godt fiskevann med fine bestander av både ørret og røye. Å demme opp dette vatnet vil fort kunne bli en katastrofe for begge disse artene. For ørreten sin del vil gyteplassen nedstrøms vatnet bli utilgjengelig p.g.a. en betongvegg. Den klart viktigste gyteplassen oppstrøms Stormorrovatnet ligger helt nederst i innløpsbekken. Denne vil ved oppdemming og høy vannstand ikke kunne brukes, da ørret ikke gyter i stillestående vann. Røya derimot, gyter på grunner i vannet. Hvor disse er, og hvor dypt de ligger i dag har ikke blitt undersøkt. Men hvis disse tørrlegges til feil tidspunkt, som om vinteren når både vannstand og vanntilførsel gjerne er lav, vil hele generasjoner kunne forsvinne.

Stormorrovatnet har kun har én innløpsbekk. I tillegg er det litt tilsig fra noen mindre rundtliggende myrer.

Denne dagen var vannstanden i Stormorrovatnet 20-25 cm lavere enn normal vannstand, selv uten nedtapping. Bekken ut fra Stormorovatnet er nettopp en bekk -ikke ei elv, og vil nok komme til åtørrlegges helt i perioder hvis det blir utbygging her, uansett hva matematiske beregninger og fine lovord sier.

I produksjon av drikkevann blir det alltid noe råvann til overs. Dette tapte råvannet kan i prinsippet slippes tilbake til kilden. For Rovatnet sin del er dette enkelt da renseanlegget tenkes plasser like ved vannkanten. For Stormorrovatnet sin del vil dette i så fall medføre en del ekstra, da renseanlegget ved en slik utbygging tenkes plassert på Stølan.

I veldig mange vassdrag rundt om finnes det krav om å desinfisere fiskeutstyr, kajakker og annet utstyr som flyttes med mellom ulike vassdrag. Dette på grunn av risiko for å spre sykdommer og andre organismer over til nye vassdrag.

Av samme grunn bør ikke det urensede vannet fra Stormorrovatnet slippes ut verken i Søavassdraget eller Haugaelva. Ideelt sett burde dette vannet pumpes nesten 10 km tilbake og slippes ned i utløpsbekken som en del av en minstevannføring. Hvis ikke bør det føres i rørledning gjennom bebygde områder og ut i sjøen. Her kan både NVE og Statsforvalteren komme med uforutsette innspill og krav til utførelse.

I innløpsbekken til Stormorrovatnet er det et lite fossefall med ei lita kløft i. Ved hjelp av noen steiner og litt mose ble bekken her midlertidig demmet opp og ledet gjennom ei medbrakt rør.Et kamera ble satt opp, og filma mens jeg holdt ei tiliters vaskebøtte under vannstrålen. I ettertid kunne jeg i et videoredigeringsprogram enkelt finne ut hvor lang tid det tok å fylle bøtta. Dette ble gjentatt mange ganger for å finne et «gjennomsnitt».

Selvfølgelig er jo dette ingen vitenskapelig metode for å måle vannstanden i bekken på, men den er i alle fall vesentlig mer presis enn å sitte nede i bygda å påstå hardnakket at det til enhver tid renner mer enn nok vann her...

Filmen fra forsøket viser at det tok ganske nøyaktig ett sekund å fylle bøtta. -Hver gang. Nå kan vi sette opp et regnestykke for å beregne hvor mye vanntilførsel det blir pr døgn til Stormorrovatnet i løpet av et døgn:

Tilførsel = (Liter i sekundet) X (60 sekunder i minuttet) X (60 minutter i timen) X (24 timer)

Tilførsel = 10 X 60 X 60 X 24 = 864 000 liter i døgnet = 864 m3 (kubikkmeter) i døgnet.

Vi må også se litt på vannforbruket. Tre dager etter denne fjellturen ble det samlede vannforbruket for Kyrksæterøra og Vinjeøra målt til 1193 m3.

Det målte forbruket er forbruk av ferdig renset vann. I renseprosessen går en viss andel av råvannet tapt. Hvor stort dette taper er bestemmes av hvilken rensemetode som benyttes, men liggervanligvis et sted mellom 5% og 30%.

Valg av rensemetode kan ikke avgjøres med et kommunalt vedtak, men bestemmes av råvannskvaliteten fra drikkevannskilden. Detaljplanlegginga av den nye drikkevannskilden har foreløpig ikke kommet så langt at man har fått klarhet i dette.

Derfor må vi regne videre med den mest begrensende faktoren; 30%.

For å få 1193 m3 rensa vann, må vi ved 30% tap ta inn 1704 m3 råvann.

Differansen mellom forbruk og tilførsel fra Stormorrovatnet blir da 840 m3 = 840 00 liter pr døgn.

Det er 28 store tankbiler for lite vann, det - hver dag!

En annen måte å se det på: I tørre perioder vil vannforbruket bli mer enn dobbelt så stort som tilførselen til magasinet. Ingen kan si hvor lang den neste tørkeperioden blir, men det er ikke så veldig mange år siden sist det var frost og tørt hele vinteren fra oktober til april.

Oppå det hele må man også regne med at NVE kommer med krav om minstevannføring. Dette er noe man veldig sjelden kommer utenom ved nye utbygginger og reguleringer, særlig i lakseførende vassdrag, som også Stormorrovatnet er en del av.

Dette er realiteter som gjelder hvis Stormorrovatnet velges som drikkevannskilde for Kyrksæterøra og Vinjeøra. Med stor nok demning blir det kanskje nok drikkevann til alle gjennom hele året med dagens bosetting og aktivitet. Men hvor lenge?

De fleste nyere forskningsrapporter slår fast at vi i årene som kommer vil oppleve stadig flere og mer langvarige tørkeperioder -også her i Norge. Da er det neppe noen fordel å være avhengig av en allerede marginal drikkevannskilde.

Bør man ikke denne gangen forsøke å bygge ut en drikkevannskilde som kan brukes i mer enn bare et par tiår?

Bør man ikke velge en drikkevannskilde som har kapasitet nok til at man også kan tilby framtidigeinnbyggere og næringslivsaktører i bygda og koble seg til vannverket?