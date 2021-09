Vårt totale forbruk kontra drivstoffpris

ST-debatt

Debattene, som foregår i forbindelse med vårt stortingsvalg om noen dager, tar opp delspørsmål uten å sette det inn i en større sammenheng. Prisen på drivstoff og at drøvtyggerne promper blir debattert i det evinnelige. Menneskenes historie forteller oss om sivilisasjoners vekst og fall. Årsakene til kollaps er også klarlagt ganske nøye, men vi klarer ikke å bruke denne kunnskapen på situasjonen jordkloden står overfor. Kanskje ikke så rart heller, når vi ikke klarte det innenfor geografisk avgrensede områder?!

Vi har i flere år nå brukt av råstofflagrene på forskudd. Forbruket vårt er enormt, men nødvendig innenfor det økonomiske system vi har i dag. «Bruk og kast» må tas ut i et økonomisk system som premierer det å ta vare på ressursene. De få av oss som tjener seg styrtrike på dagens system vil selvfølgelig gjøre alt de kan for å hindre en endring i ressursbruken. Det å hegne om privilegier har kanskje vært hovedårsaken til at sivilisasjoner kollapset. Den som levde lengst i den norske sivilisasjonen på Grønland satt på toppen og gikk til grunne den dagen det ikke fantes folk til å få fram mat.

Pandemien vi sitter midt oppe i, og som ikke ser ut til å ha noen ende, har sin årsak i vårt enorme forbruk av ressurser. Ressursbruken er dessuten så ulikt fordelt at det er de som kan se langt etter privilegier, som må betale.