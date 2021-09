Jeg stemmer Venstre - i år også

ST-debatt

Venstre har til tider vært i hardt vær de siste årene. Å sitte i regjering kan være tøft for et lite parti. Korona-pandemien har satt sitt preg på oss alle- også regjeringen. Men Venstre har bidratt til å sette fokus på utdanning og klima. At Guri Melby ble valgt som ny leder, tror jeg var en lykke for partiet

Da Melby lanserte fullføringsreformen , vanket det mye ris , særlig fra Ap. Dette er en av de viktigste reformene for ungdommen. Å få fullført videre utdanning åpner muligheten for lønnet arbeid. I dag er det mange, spesielt på yrkesfag , som ikke får fullført.

En av årsakene kan være vansker med å få lærlingeplass. Jeg håper og tror at denne reformen kan få en god behandling som vil føre til mer meningsfull situasjon for mange ungdommer som tar videregående utdanning.

Venstre har satt klima på dagsorden . Partiet har medvirket til mange tiltak fra regjeringen, spesielt innen samferdsel. Skal Norge lykkes med sine optimistiske klimamål, må vi som nasjon ha et godt samarbeid med næringslivet. Industrien er også opptatt av at Norge skal komme i mål i forhold til Paris-avtalen. Men da må vi spille på lag med næringslivet. Der mener jeg Venstre skiller seg ut fra de andre såkalte miljø-partiene på sosialistisk side. SV og Rødt synes å være mer opptatt av hvor mye vi kan ta ut i skatter fra næringslivet. Mange grundere har gjort det godt . Mange har mer enn nok med å få hjulene til å gå rundt. Men som nasjon bør vi framsnakke alle som prøver å skape egne arbeidsplasser. Det er i bedriftene verdiene skapes slik at vi kan utvikle vårt gode velferdssamfunn.

Jeg er mektig stolt av næringslivet i Orkland. Elkem Thamshavn fikk nylig Trøndelag Venstres miljøpris .Vel fortjent!

Flere av bedriftene har gått inn i et samarbeid om å utnytte hverandres ressurser. Gjennom Thamsklyngen vil bedrifter bl.a. samarbeide om å benytte avfall fra andre bedrifter til ny produksjon. Thamsklyngens ideer burde være lærebok for flere bedrifter i hele landet. Der prøver man å ta vare på ressursene, foredle og fornye. Det er god miljøpolitikk. Og det er midt i Venstres ideologi.

Til slutt vil jeg oppfordre dere som synes Guri Melby gjør en god jobb om å vurdere å stemme Venstre. Alle stemmer teller! Godt valg!