Optimistisme i næringslivet

ST-debatt

Næringslivet i Rindal gir uttrykk for sterk optimisme for framtida, og antyder selv at de vil ha behov for rundt 100 nye ansatte de nærmeste årene. De optimistiske framtidsutsiktene kom fram i ei bedriftsundersøkelse som ble gjennomført i sommer. Der ble virksomhetene blant annet bedt om å si noe om hvordan de ser for seg bemanningssituasjonen de neste tre årene. Her må det også presiseres at dette gjelder nye arbeidsplasser. I tillegg kommer erstattere for ansatte som etter hvert går av med pensjon. Også kommunens eget behov for arbeidskraft kommer attpå.

Dette er selvfølgelig lystige nyheter for ordføreren i kommunen, Vibeke Langli. Hun er både glad, og noe overrasket, over resultatene. Men hun ser også utfordringer i horisonten. For hvordan skal man klare å skaffe nok folk til stillingene som etter hvert skal besettes?

Rindal har i lang tid vært en kommune med svært lav arbeidsledighet, på rundt én prosent, eller 10-12 personer. Det betyr at det ikke står lokale arbeidssøkere i kø for de nye jobbene. Og det betyr igjen at bedriftene må satse på å arbeidstakere som pendler inn til Rindal, eller aller helst flytter hit. Ordføreren kan lokke med at det meste ligger godt til rette for eventuelle innflyttere, med tilgang til store boligtomter og god kapasitet i både barnehager og i skolen. Å synliggjøre dette for potensielle nye innbyggere blir dermed en viktig oppgave i årene framover.

Men viktig blir det også å gjøre det attraktivt for kommunens egne ungdommer å vende tilbake til heimkommunen etter endt skolegang og utdanning. Ved utgangen av andre kvartal i år, bodde det 11 færre i Rindal enn på samme tidspunkt i fjor. Fødselsoverskuddet ligger omtrent på 0, og det flytter flere ut av kommunen enn det kommer nye til. Statistikken viser også ei befolkning som i gjennomsnitt blir stadig eldre, mens de yngre aldeersgruppene krymper. Dette er ei utvikling det kan være vel verdt å forsøke å få snudd.

Vi våger påstanden om at mange unge i Rindal ikke vet hvilke yrkesmessige muligheter som fins i heimkommunen. Dette er selvfølgelig ikke unikt for Rindal, men ei utvikling som er tydelig i mange mindre kommuner med litt avstand til større sentra. Utenverdenen lokker, og det er ikke alltid like lett å se det som ligger nærmest. Det vil derfor være ei viktig utfordring å få unge familier til å vende tilbake, ved å synliggjøre hvilke spennende jobbmuligheter som faktisk fins innenfor kommunegrensene, både for han og henne.