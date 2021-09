Dyrevelferden må styrkes, ikke kuttes

ST-debatt

Nemndas medlemmer oppnevnes av Mattilsynet etter at kommunen har foreslått personer. De som blir valgt inn i nemnda er personer med legmannskunnskap om dyrehold, interesse for dyrevern og motivasjon for å gjøre en jobb for god dyrevelferd i kommunene.

Dyrevernsnemndene er en del av Mattilsynet og skal bidra med lekmannsskjønn i Mattilsynets forvaltning. Tidligere var det et samarbeide mellom mattilsynet og de lokalt utnevnte medlemmene. Her i området besto nemnda av personer fra Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Meldal og Hemne. Nemnda deltok i samarbeid med mattilsynets representant i arbeidet. Det ble foretatt minimum 100 besøk årlig, både varslede og uanmeldte besøk.

Etter en innstramming i 2020 er det nå slik at Mattilsynet vurderer når det er nødvendig med tilsyn, og inspektører derfra drar ut sammen med medlemmer av dyrevernsnemnda. Dette er for å sikre at lekmannsskjønnet nettopp brukes sammen med den forvaltningskompetansen som inspektørene i Mattilsynet besitter, slik lovens intensjon er.

Så lang alt vel. Men så har vi regjeringens ABE-reform. Reformen som har til hensikt å avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor, men som egentlig er flate ostehøvelkutt rett på bunnlinja. For mattilsynet sin del betyr dette redusert antall veterinærer, som igjen medfører færre tilsyn. De siste 5 åra er antall tilsyn veldig redusert selv om antall bekymringsmeldinger har økt kraftig.

Midlene som ble avsatt til dyrevernarbeid blir stadig beskåret. Mattilsynet bruker mye mindre ressurser på denne form for tilsyn. Hva betyr dette for dyrevelferden? En pekepinn er de filmene og bildene NRK publiserte etter at ulovlige aktivister hadde tatt seg inn på gårder. Selv om de aller fleste som holder dyr behandler disse godt, vil det alltid være unntak. Og uten tilsyn så blir ikke disse luket ut.

Regjeringspartiene, og da spesielt Venstre har mange fine ord om dyrevelferd i programmene sine. Dette står bl.a. under punktet dyrevelferd i Venstres Partiprogram: «Økte midler til veiledning og bedre tilsyn må til for at kravene til dyrevelferd overholdes. Vi vil bruke insentiver for at best mulig dyrevelferd skal lønne seg. Vi vil styrke dyrevelferden i landbruket. Derfor vil vi øke tilsynet og sette strengere krav for inne- og uteareal.» Samtidig som de siden 2018 har vært med å kutte drastisk i tiltak for en god dyrevelferd. Det hjelper lite for dyra at partier har fine ord på et papir, når lysten til å kutte i offentlig sektor overskygger alt annet.

Stortingets spørretime i juni 2021 viste at Landbruksminister Bollestad og regjeringen ikke har noen plan for å få opp dyrevelferden igjen. Intensjoner virker ikke, man må ha tiltak som fungerer. Slik som dyrevernsnemndene i sin tid gjorde.

Vårt forslag til tiltak er at mattilsynet må styrkes slik at tilsynene kan gjenopptas. Den enkleste måten å få til dette på er å skifte ut dagens regjering.

Godt Valg.