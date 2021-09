Bredbånd til folket

ST-debatt

Og da kommer diskusjonen i heimen. Ektemann som jobber i Trondheim er bedt om å ta mest mulig hjemmekontor, men to kan ikke være på internett samtidig siden man ikke bor i såkalte sentrale strøk. Ergo må han dra til byen. Så kommer problemstilling 2. Været er særdeles dårlig, og signalene på det mobile bredbåndet likeså. Dette gjør at jeg kommer meg inn i møtet, men får ikke opp presentasjoner og satser alt på at jeg ikke må ta ordet, siden video ikke fungerer. I tillegg må jeg passe opp ungene når de kommer hjem fra skolen og gi beskjed om at de ikke må logge seg på noe som helst før jeg er ferdig med møtet. Sånt blir det ikke god stemning av.

Vi er en distriktskommune, med politiske representanter fra alle kanter i kommunen. Det var ikke bare jeg som hadde problemer med å komme meg inn i møtet denne dagen, og slik er det ofte.

Den 12.03.2020 stengte Norge. Siden da har vi vært digitale i høy grad, men det vises ikke på utbyggingen av høyhastighetsbredbånd.

Nkoms dekningsrapport for 2019 viser at det er store forskjeller mellom by og land. 98 prosent i tettbygde strøk har tilgang på høyhastighetsbredbånd med fiber, mens bare 59 prosent av husstandene i distriktene med spredt bosetting har samme tilbud.

Man ser at det å leve og drive næringsvirksomhet i områder med lav dekning, er vanskelig og vil kunne gjøre det enda mindre attraktivt å bo i distrikts Norge. Og fremtidens næringsliv, skolegang og velferdstjenester forutsetter en kapasitet lang ut over det vi har per i dag.

Mobilt bredbånd er i dag den eneste muligheten mange har for å få internett tilgang, men det vil i enkelte områder være spesielt utsatt for vær og vind, og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko. I tillegg er datapakkene dyre og begrenset i størrelse, slik at man ofte blir tvunget til å kjøpe kostbare tilleggspakker.

Hvis det ikke større grad legges til rette for en utbygging av bredbånd i distriktene, vil man kunne ende opp med digitale A-og B-lag. Dette vil også gå utover den oppvoksende generasjon. Vi kan ikke ha det slik at undervisningsmetodene må legges opp etter hvor du bor i landet. Bredbånd bør gjøres til en rettighet for å unngå dette.

Vi kan heller ikke sette opp nominasjonslister før kommunevalg etter hvor god bredbåndsdekning du har. Det sier seg selv at dette vil gå utover lokaldemokratiet.

Arbeiderpartiet vil i sitt partiprogram at tilgang til høykapasitets internett må bli en rettighet på lik linje med strøm. Vi vil bygge ut alternative bredbåndslinjer flere steder, for å gi mer stabil internettdekning i distriktene, og sikre tilgjengelig og oppdatert utstyr og tilgang til høyhastighetsnett i skolen. Og dette mye raskere enn i dagens tempo.

Godt valg!