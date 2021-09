Ha tillit til ungdommen!

ST-debatt

Innføring av fritt skolevalg, eller regionbasert fritt skolevalg i Trøndelag blir omtalt som noe radikalt nytt. Men størsteparten av fylkene i Norge har allerede fritt valg av videregående skole. For de fleste ungdommer i vårt distrikt er det derimot postnummer og bosted som bestemmer hvilken skole de skal gå på.

Nærskoleprinsippet som anvendes i Trøndelag i dag fungerer slik at de fleste trønderske ungdommer har mulighet til å velge mellom flere skoler, dvs. at regionbasert fritt skolevalg allerede er i drift. Men i hovedsak er det slik at jo mer sentralt i fylket du bor, jo flere valgmuligheter har du. Det er i dag altså bosted som avgjør hvor stor frihet du som 15-16-åring har til å velge skole etter ungdomsskolen. Dette mener vi er både urettferdig og lite distriktsvennlig. Om du er 16 år, har én aktuell nærskole og vet at du trenger et miljøskifte, har du i dag bare to alternativer. Du kan velge et programområde nærskolen din ikke tilbyr, eller du kan velge privat videregående skole. Da blir friheten til å velge i tillegg et spørsmål om økonomi.

Venstre ønsker at alle fylker skal ha inntaksregioner som gir ungdommer et reelt fritt skolevalg ved å ha minst to skoler med samme utdanningsprogram å velge mellom. Med det hører også rett på plass på en av skolene i egen inntaksregion. Vi er trygge på at elever og lærere fortsatt vil søke seg til de skolene der det er godt å være, og det er ikke nødvendigvis de mest sentrale skolene. Skolene i distriktet vårt jobber godt og kan tilby stor variasjon i fag og programområder, godt samarbeid med lokalt næringsliv og skolene imellom. Elevundersøkelser viser at elevene våre trives, bl.a. ved at de oppgir høyere grad av motivasjon og bedre støtte fra lærere enn gjennomsnittet for Trøndelag fylke og landsgjennomsnittet. Et friere skolevalg vil ikke gjøre det mindre attraktivt å gå på eller jobbe ved mindre skoler, men distriktsungdom vil oppleve at de har de samme valgmulighetene som de som bor mest sentralt i fylket.

Vi mener trøndersk ungdom, uavhengig av postadresse, fortjener like muligheter for råderett over egne liv. De fleste ønsker fortsatt å gå på nærskolen, de vil bo hjemme, og de vil gå sammen med venner og kjente fra nærområdet. Friere skolevalg vil ikke endre på dette. Men for noen kan det være viktig å få lov til å skifte miljø. Vi bør ha tillit til at ungdommene våre kan gjøre fornuftige valg på egne vegne.

Godt valg!