Valg og klimaendringar

ST-debatt

Den siste delrapporten om klimautviklinga frå IPCC kom tidleg i valgkampen og medførte at fokuset i valgkampen endra seg dramatisk.

Etter at denne rapporten vart lagt fram slo den tropiske stormen Ida inn over USA, først i Lousiana, men restane av orkanen medførte også dei største skadene ein kjenner til for nordaustkysten av USA med New York. Dette blir visst den mest kostbare stormen i USA til nå.

Klimamodellane er nå kommet så langt at dei kan kjøres med før- og etter-forutsetninger, for eksempel før og etter ein gitt auke i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Det dei ser er at stormer som Ida var svært usannsynleg utan auken av CO2, mens med den auken vi har hatt så er det svært sannsynleg at ein får slike stormar.

I framtida vil stormer som Ida bli vanlege slik klimaendringa er nå. Klimautviklinga ser ut til å medføre at dei må utvide skalaen for orkaner, og få ein ny kategori 6-orkan som ein ikkje har hatt før. No stoppar skalaen med kategori 5-orkanar.

Dette viser kor viktig det er å få gjort noko med klimaendringane. Mi oppfordring til velgarane er derfor å stemme på eit parti som sett miljø i høgsetet ved dette valget.