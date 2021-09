Et katteliv - ingen verdi?

ST-debatt

Mange katter, det anslås mellom 50-100 000, og kanskje flere er hjemløse i Norge nå. Noen har forsvunnet hjemmefra og ikke funnet veien hjem igjen, noen er kastet ut fordi det ikke passer å ha den lenger av ulike grunner mens mange er født ute uten noen tilhørighet til mennesker.

Man ser også at enkelte mennesker finner fornøyelse i å plage disse hjemløse kattene og å avlive uønskede kattunger på inhumane måter. Det er blitt funnet flere katter med hagleskudd i seg og folk er blitt observert i å kaste kattunger ut av bilvindu. Og hvem glemmer vel den katten som ble funnet på Orkanger med bakbena stripset sammen for noen år siden? Stripsen hadde gnagd seg inn til benet og katten måtte avlives. Hva kan gjøres for å prøve å endre trenden om at et katteliv har liten verdi?

Mange lever i den villfarelsen at kattene klarer seg selv om de blir forlatt av menneskene sine eller ikke finner veien heim. Dette stemmer ikke. De kan bli syke av kattepest eller katteinfluensa, få ødelagte tenner, mark, sår, flått og ikke minst sammenfiltret pels som lugger og er vond. Og er det kaldt ute, så fryser de!

Ei katte er enkel å gå til anskaffelse av, ofte er de gratis. Det følger ingen bruksanvisning med og det kreves ingen forhåndskunnskaper for den som skaffer seg kjæledyr. Etter min mening bør det være et minimum at det blir obligatorisk med id-merking av katt. Det bør innføres kattelov i likhet med at det fins hundelov. I forslag til ny hundelov foreslås det et kompetansekrav for hundeeierne som innebærer at hundeeieren skal ha nødvendig kunnskap om hundens behov, naturlige adferd og bruksområde. Hvorfor gjelder ikke dette for katter?

Mishandling av dyr er ofte vanskelig å bevise, og det kan være vanskelig å finne gjerningsperson. Politiet har ofte for lite ressurser til å få løst sakene. Der det imidlertid finnes både gjerningsperson og bevis blir det ofte lav straff for ugjerningen.

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden og har rett og plikt til å gripe inn dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en tilfredsstillende måte. Da er det synd at dagens regjering har kuttet så mye av midlene til Mattilsynet at det er svært lite ressurser til å få gjort denne jobben. (Nationen 29/6-21)

Arbeiderpartiet har programfestet at vi ønsker å sikre god dyrevelferd og dyrehelse hos alle produksjons- og kjæledyr ved å styrke Mattilsynet.

Vi som enkeltpersoner som ønsker å bidra kan for eksempel gi grasrotandelen eller donasjoner til organisasjoner som Potespor i hjertet (Hemne) eller Dyrebeskyttelsen.