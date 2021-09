Makta rår. Sp og Ap mot reindriftsomsyn i Orkland

ST-debatt

Mens Adresseavisen skriv mykje om Fosen-samane sin situasjon i samband med nedbygging av beiteområde til vindkraft, fortsett bit-for-bit-nedbygginga av beiteområda til Trollheimen reinbeitedistrikt utan mykje merksemd i media. Mange av innbyggjarane i ny-kommunen Orkland veit ikkje ein gong at dei bur i ein reindriftskommune, og langt mindre noko om dei utfordringane som reindrifta har her. På grunn av utfordringane rundt Trollheimen, har kommunane med støtte frå Statsforvaltaren initiert eit prosjekt som vurderer «tolegrensa» for reindrifta. Dette arbeidet skal vere ferdig i løpet av året.

Kommunestyret i Orkland sluttbehandla i møtet 1. september ein reguleringsplan for hyttefelt ved Føssjøen aust for Å. Etter stortingsvedtak og lov skal Trollheimen reinbeitedistrikt ha vinterbeite i fjellområda Igelfjellet – Grefstadfjellet. Mellom desse fjella går det éi einaste flyttlei, ved Føssjøen. Ei flyttlei er ein 100-200 meter brei korridor der landskap og natur gjer det mogleg å flytte reinflokkane. Dette er «blodårene» i reindrifta. Orklands rådmann/kommunedirektør føreslo fyrst å utsette heile reguleringsplanen pga. usikkerheit rundt konsekvensane for reindrifta, mens vi ventar på vurderinga av tolegrensa. Dette vart nedstemt av det store fleirtalet dominert av Sp og Ap. Ved sluttbehandlinga av reguleringsplanen føreslo kommunedirektøren å avgrense utbygginga av omsyn til flyttleia, og Venstre, SV og SBL argumenterte til støtte for dette. Igjen neglisjerer Sp og Ap kommunedirektøren sitt råd, og godtek grunneigarane sine fulle utbyggingsplanar til trass for målet i Orklands eigen kommuneplan om å legge til rette for aktiv og berekraftig reindrift.

Kommunedirektøren i Orkland har det siste året laga gode utgreiingar om omfanget av nedbygging av natur og hyttebygging i kommunen (sjå bl.a. avisa ST 10. juli). Av naturvernomsyn kan vi mislike grunneigarane sine iver etter hyttebygging, men dei er i sin fulle rett til å fremje ønske. Det er politikarane som bestemmer. Sps støttar grunneigarane ukritisk – og samarbeidspartnar Ap ytrar ikkje eitt einaste ord. I Orkland har vi rundt 1600 ledige hyttetomter, av dei ca. 700 i gamle Meldal kommune. Likevel bruker Sp som hovudargument at kommunen berre er næringsvennleg i sentrale strøk – og ikkje i distrikta – om vi ikkje godtek alle tomtene som grunneigarane ønskjer. Gå inn på KommuneTV og høyr argumentasjonen. I tilfellet ved Føssjøen føreslo kommunedirektøren å redusere frå 45 til 20-28 nye hyttetomter. I følgje Sp er det så viktig for næringslivet i Meldal at det er ca. 745 hyttetomter ledig i staden for ca. 720 at dei meiner det er verdt å snurpe inn «blodåra» og gjere forholda vanskelegare for reindrifta. For ordens skuld: KrF, H, Frp og PP var også for full utbygging ved Føssjøen, men Sp og Ap har jo fleirtal aleine.

Fleire av oss i kommunestyret representerer parti som vil ha større lokalt sjølvstyre og mindre regional og statleg innblanding i arealsaker. I Avisa ST 26. august etterlyser Sps Kristian Fremstad ein tillitsreform. Det krev nok at vi syner oss tilliten verdig gjennom at å følgje opp storsamfunnet sine forventningar betre.