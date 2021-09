Nå starter innspurten

ST-debatt

Det strammer seg til på flere fronter nå når vi straks setter fart for innspurten for årets valgkamp. Og det virker som det kan bli litt hett rundt ørene på både den ene og den andre nå når målstreken er i sikte. Det gjelder å posisjonere seg riktig i feltet, for å ha mest mulig åpen veg til mål. Kanskje er det lurt å tenke taktisk flere trekk framover, som en sjakkspiller. Kanskje kan man fristes til å bruke albuene for å skaffe seg bedre plass. Eller kanskje snubler man rett og slett på målstreken. Mye kan skje. Og det skjer.

Denne uka har debatten delvis vært preget av Aftenpostens avsløring av Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads boligsituasjon. Den 35 år gamle KrF-lederen var inntil i fjor fortsatt folkeregistrert på gutterommet heime hos foreldrene. Det har blant annet gitt ham fordelen med å kunne bo i en gratis stortingsbolig fra han ble valgt inn på Stortinget i 2009. Dette til tross for at han allerede bodde i Oslo, og selv eide en bolig like utenfor hovedstaden.

«Jeg har fulgt reglene,» understreket statsråden da saken kom opp. Han «skjønner at folk opplever det som urimelig, og at jeg burde ha handlet annerledes.» Men siden han altså ikke har brutt noen regler, ser han ingen grunn til å betale tilbake noe av den økonomiske fordelen han har hatt gjennom mange år.

Men så viser det seg at KrF-toppen ikke er den eneste som kanskje kan vurderes som en kreativ tolkning av Stortingets boligreglement, som sier at representanter som bor minst 4 mil utenfor Oslo kan få disponere en av Stortingets 143 leiligheter som pendlerbolig. Arbeiderparti-politiker Tellef Inge Mørland var folkeregistrert i Arendal, og hadde en liten leilighet i Oslo, men bodde i gratis stortingsleilighet, fordi den var «vesentlig større».

Det er lett å konkludere med at det er reglementet det er noe galt med, når slike historier kommer til overflata. Og det er mulig at regelverket bør vurderes. Allikevel bør vi kunne kreve at det ringer noen bjeller hos politikerne når de ikke bare «følger reglene», men også strekker regelverket et godt stykke utenfor det de fleste vil mener er moralsk akseptabelt. Her handler det om å skaffe seg egne fordeler betalt av vår felles pengepung. Da er det både lov til og påkrevet at man tenker seg om en ekstra gang.