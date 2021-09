Vi trenger en ny regjering som vil fikse ordninga med avtalefesta pensjon

ST-debatt

Avtalefesta pensjon er en ordning som viser hvorfor det norske trepartssamarbeidet er viktig og hvorfor vi trenger en ny regjering som tar partsamarbeidet på alvor.

For veldig mange, spesielt for mange slitere bidrar det til å sikre en skikkelig pensjon den dagen man ikke lenger klarer å stå i jobb. Ordninga oppmuntrer også til et mer organisert arbeidsliv, både blant arbeidsgiverne og arbeidstakerne siden man må være organisert for å ta del i ordninga.

Men for alt for mange har det vært en falsk trygghet. Ordningen har store hull. Mister man jobben på feil tidspunkt kan man miste hele ytelsen. Bytter man jobb på feil tidspunkt kan man miste hele ytelsen. Om stedet man jobber bytter eier kan man miste hele ytelsen.

Å miste jobben når man er 61 år er ikke enkelt, men det er blodig urettferdig at man samtidig fort mister flere titusener i årlig pensjon fordi bedriften gikk konkurs eller måtte nedbemanne.

Problemene i ordningen har vært kjent lenge, og både NHO, LO og politikerne har vært enige om at noe må gjøres. I år har NHO og LO gått sammen om et forslag til løsning. Forslaget vil tette hullene i dagens ordningen.

Men dagens regjering har stukket kjepper i hjulene.

Regjeringen har vært kategoriske, til og med forankra i regjeringserklæringa, at de ikke vil bidra med et rødt øre mer enn i dag, selv om det kunne bety at vanlige folk ikke risikerer å miste hele pensjonen sin på grunn av et helt tullete regelverk. Regjeringspartiene virker å være uenige om mye, kanskje det meste, men en ting de kan enes om; nemlig om at de ikke engang vil prate om å redde pensjonene til vanlige folk. De vil ikke støtte opp om en ordning som premierer det organiserte arbeidslivet. Det fagforeningsfiendtlige partiet venstre går aller lengst og har programfestet at de vil avvikle ordningen totalt.

Det mener Arbeiderpartiet er en absurd tilnærming. Vi vil gå i reelle forhandlinger med partene i arbeidslivet for å rette opp i det som i dag er et meget urettferdig regelverk, også om det vil bety at staten må bidra med mer penger. For AP er det uakseptabelt at nesten 1 av 5 mister en ytelse som i snitt utgjør mer enn 67.000 i året når det faktisk ligger et konkret forslag til løsning på bordet. Vi må bytte ut dagens regjering med en ny regjering som ikke lar sine ideologiske skylapper legge hindre for å ta grep som vil sikre pensjonen til utallige nordmenn.