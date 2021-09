Det trengs et løft for distriktene

ST-debatt

Ordene tilhører Kato Nykvist, kommentator i Adresseavisen. Nykvist viser bl.a til at 30 av 38 trønderske kommuner har fått færre statsansatte siden 2016. Trondheim har fått 457 flere statlige stillinger i samme periode. Han konkluderer til slutt med at 8 år med Solberg-styre har gitt oss en trønderregion som er mer sentralisert enn hva vi ville fått med en rødgrønn regjering (Adresseavisen 6.sept. s.3)



Det trengs et nytt løft og en ny retning i distriktspolitikken. I fjor lanserte Arbeiderpartiet sitt distriktsløfte, bestående av 60 tiltak som skal gi landet den tydeligste distriktspolitikken siden 1970-tallet. En ny Ap-ledet regjering vil sette i gang med arbeidet fra første dag. Partiet har sagt at i den kommende Ap-regjeringen vil hver eneste statsråd ha som marsjordre at politikken skal gagne både by og land og ingen nasjonale reformer skal settes i gang uten at distriktspolitiske hensyn er ivaretatt.



I Arbeiderpartiet tror vi ikke at distriktspolitikk handler om at alt skal være som før. Tvert imot, utviklingen i samfunnet skjer med stadig raskere fart, og derfor må vi også fornye distriktspolitikken, med nye tiltak og virkemidler. Ellers vil sentraliseringen fortsette.

Et av de viktigste grepene for å snu økende forskjeller mellom by og land er å satse storstilt på desentralisert utdanning. Manglende tilgang på kompetanse er en viktig årsak til at enkelte virksomheter forsvinner fra distriktene og inn til byene. Vi må derfor i mye større grad satse på at folk kan videreutdanne seg der de bor og jobber. Dette blir en hovedoppgave for en ny regjering etter høstens valg.

Rask utbygging av digital infrastruktur er viktig for å få til dette, og det kan ikke overlates til markedskreftene, - da vil alltid de mest tettbygde områdene ligge langt foran i utviklinga. Høyhastighets bredbånd, ladestasjoner og annen infrastruktur må bygges ut i distriktene for at det skal være arbeidsplasser, servicetilbud og bosetting i hele landet.

Mindre forskjeller mellom folk og mindre forskjeller mellom by og land, det er verdivalget vi står overfor og som må styre både næringspolitikken og velferdspolitikken i landet vårt. Blant de 60 tiltakene Arbeiderpartiet har lansert for en ny distriktspolitikk, er det enkelte kjente prioriteringer, som vesentlig styrket kommuneøkonomi og å reversere kuttene i regionale utviklingsmidler, slik at fylkene og kommunene får muskler til å stimulere lokal næringsutvikling og opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne.



Arbeiderpartiet er også villig til å ta nye grep. Blant tiltakene vi nå ser på er rammebetingelsene for butikker i distriktene. De fysiske butikkene er ekstra viktige og ekstra sårbare i de mindre lokalsamfunnene. Arbeiderpartiet vil gjennomføre tiltak som sikrer at disse er godt rustet til å møte konkurransen fra netthandel og digitalisering. Også innen boligpolitikken må det utvikles nye og distriktsvennlige tiltak. I områder der byggekostnadene overstiger potensiell salgspris, må det etableres ordninger som reduserer risikoen ved boligbygging i distriktene.

Og ikke minst, det trengs en ny offensiv i industripolitikken. Nåværende og framtidige industrivirksomheter – der en god del er hjørnesteinsbedrifter i distriktet – er nettopp de som skal utvikle og bygge framtidas grønne løsninger, som får utslippene ned og skaper nye jobber for folk i hele landet. Vi skal også bygge ny industri basert på skogen og vi må ha et krafttak for å sikre matproduksjon i hele landet, basert på norske ressurser.

Arbeiderpartiet har tilbake i historien vist at vi kan utvikle og skape vekst i Norge gjennom slagordet «by og land – hand i hand» Nå må denne tilnærmingen igjen få styre samfunnsutviklingen etter 8 år med høyrepolitikk der sentralisering og privatisering er de viktigste målene. Det trengs et skifte og en ny retning. Det forutsetter et sterkt Arbeiderparti etter høstens valg.

Stem Arbeiderpartiet!