Laksevelferd

ST-debatt

I Sør-Trøndelag tirsdag er Øystein Fagerli inne på dette, fer me vel åt med han? Det er rapportert tatt 5285 laks i Orkla i år, 65 % sett ut igjen, dvs. 3435 stk. I data som NINA har gitt ut er det omlag 7% som ikkje overlever. Overført til årets Orklasesong betyr det ca 240 laks. Gjenfangst er rapportert å variera frå 0% til 37%, snitt 13%. Vil gjenutsetting føra til at fleire laks stryk med før gyting eller like etter, kfr. rapport frå nokre år sidan om mange døde laks ved/på gytegropene. Hadde dei gytt eller ikkje, ingen veit.

To biologar frå NTNU studerte f & s fiske ved Det store barriererevet aust for Australia for nokre år sidan. Kort fortalt: "hadde ikkje trudd at det var så stor negativ effekt på fisken". Det er langt frå Australia til norske elvar, men neppe grunn til å tru at laksen reagerer annsleis , og endå meir om han gleder fiskaren med å bite på ein gong eller to til. Så veit ein at smålaksen som regel skvett ut av nevane dine på ein blunk, storlaksen kan trenge støtte ei tid før han langsamt byrjar å svinga på sporden og sig ut i elva. Kanskje fisken ved Barriererevet best kan samanliknast med smålaksen.

I år som i tidlegare år er det fiskarar som tek mange ti-tals laks, set då ut mesteparten, visstnok kalla "edelt sportsfiske".

Eg saksar frå Mattilsynet 29.08.2012. Sist endret 30.01 2020: "Rendyrket fang og slipp, der målet kun er å oppleve gleden og spenningen ved å fiske for så å slippe fisken ut igjen, er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge".

Fagerli nemner grense for f & s fiske. Surna har det, 3/døgn, 15/sesong.

Orkla, velkomen etter.