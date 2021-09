Troverdig journalistikk ?

ST-debatt

De fleste aviser og andre media i dag erklærer at de er politisk nøytrale. Det var liksom verre før da du kunne lese hva redaktøren ønsket. I dag er redaktørens lederkommentar nokså nøytral, mens reportasjene avslører hva avisa egentlig ønsker.

Det er ikke vanskelig å se at Dagbladet ønsker regjeringsskifte, mens Nettavisen heller til motsatt side.

Det er vel neppe tilfeldig at Jorodd Asphjell har vært avbildet og intervjuet omtrent hver dag i ST de siste ukene. Han har vel knapt vært på do uten at lokalavisa har dekket det.

De vil sikkert unnskylde med at han er lokal kandidat. Men jeg våger den påstand at en Høyre-kandidat neppe hadde fått slik oppmerksomhet. Så det er lett å gjennomskue ST's politiske ønske.

NRK skal liksom være nøytrale. I sin presentasjon av skolevalget, ble kommentatoren så ivrig at han framsnakket de rødgrønne så mye at NRK etterpå måtte beklage at de tok feil. Resultatet var ikke slik NRK framstilte det.

I idrett er vi vant til sjåvinisme. Når østlendinger kommenterer Rosenborgs kamper, er det lett å høre at de håper RBK skal tape.

Lørdag spilte RBK kvinner mot Vålerenga. NRK sendte kampen direkte. I pausen snakket herrene Nilssen, Hagen og Torp bare om Vålerenga og hva de måtte gjøre for å slå RBK.

Et skrekkeksempel på dårlig journalistikk som jeg håper kanalen kan ta lærdom av.

Media ruller terninger om hva politikere, fotballspillere, forfattere og skuespillere presterer.

Når skal de begynne å vurdere seg selv litt mer kritisk?