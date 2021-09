Økonomi og kommunereform

ST-debatt

Etter å ha lest Marte Halvorsens (Sp) innlegg om økonomien i Heim og andre kommuner, kan man spekulere på hvorfor hun og Senterpartiet i Halsa, Hemne og Snillfjord gikk inn for sammenslåing i 2016. Hun mener det var forhastet og dårlig finansiert. Men i Adressa i august skriver gammelordfører Ola Rognskog (Sp) at "han ville tenkt seg om en gang til hvis han visste hvor raskt det ville bli økonomisk trøbbel i ny-kommunen".

Er det mulig? Fikk de ikke med seg kuttene på Tustna i 10 år etter sammenslåingen med nabokommunen vår Aure?

I 2016 anslo jeg ut at Hemne ville ha et driftsunderskudd på 45 millioner innen 2020, og vi kalte inn til et ekstraordinært kommunestyre da det ble klart at Hemne nok en gang gikk mot underskudd. Rognskog nektet, og til avisene sa han at han ikke hadde lest regnskapet til Hemne.

Hva er unnskyldningen til Marte? Eller som hun sier selv: "Hva kan årsaken være?"

Allerede i 2019 stemte hun mot forslaget vårt om at rådmannen måtte presentere et budsjett i balanse. Og hun stemte for et budsjett som la alle inntektene fra laks og energi inn i driften.

Høsten 2020 fikk vi beskjed om å spare 47,7 millioner! Likevel stemte hun mot den ansettelses- og innkjøpsstoppen vi foreslo. Vi advarte om at tertialregnskapet viste 14 millioner i merforbruk, en måned tidligere stemte hun for å kjøpe aksjer i TrønderEnergi for 10 millioner. 2021 endte med 13 millioner i minus.

Vi advarte mot at 2021-budsjett var urealistisk, likevel stemte hun for de oppjustert inntektene i budsjettet, og ba rådmannen finne de manglende 20 millionene.

I januar oppdaget vi at budsjettet var ulovlig, og at forbruket var større i 2021 enn i 2020, likevel stemte hun mot å ta et nytt budsjettmøte, et forslag vi fremmet i stort sett hvert eneste møte i kommunestyret og formannskapet.

Hun stemte for det reviderte budsjett i 2021, som vi mente heller ikke var realistisk, samtidig som hun støttet å bygge et nytt bibliotek på Kyrksæterøra. Heim havnet på Robek noen uker senere.

Heim har beholdt alle overføringene de sammensalåtte kommune fikk, og har i tillegg fått 35 millioner i reformstøtte, penger som ble brukt opp allerede i 2019. Vi har eiendomsskatt, lakseinntekter og energiinntekter fra to energiselskaper. Hvor har pengene blitt av?

Heim har ikke hatt kontroll på hverken utgifts- eller inntektssiden, og rådmannens avskjedshilsen til kommunestyret da han pensjonerte seg var at han håpet Heim ikke havnet på Robek, og "det er i såfall ikke er rådmannens ansvar. Men politikerne har utfordringer foran seg."

Senterpartiet har hovedansvaret for kommunereformen og økonomien i Heim. Det finnes ingen unnskyldninger.