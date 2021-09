Er det krise i norsk landbruk? Svaret er ja!

ST-debatt

Norge har siden ca. 1950 hatt et unikt system for forhandlinger med bøndene, som har gitt oss et fortsatt levende landbruk over hele landet. Dette er takket være jordbruksforhandlingene, dyktige bønder, og landbrukssamvirket! Norge har siden 1950 hatt ca. 30 landbruksministre fra forskjellige partier.

Jeg har fulgt norsk landbruk ganske tett i 60 år, og har opplevd at de fleste av dem har gjort sitt beste for norsk landbruk- uavhengig av partitilhørighet! Det har stort sett vært årlige jordbruksforhandlinger, som de fleste åra har endt opp med enighet om avtale! Litt forenklet kan en si at jordbruket har kommet med et krav, så har staten kommet med ca. det halve i tilbud, så har det likevel de fleste åra endt med forhandlinger og avtale! De åra det har vært brudd, har Stortinget vedtatt tilbudet som avtale! Noen få ganger har et flertall i Stortinget økt statens tilbud noe før vedtaket!

Årets forhandlinger endte som kjent med brudd! Jeg skal være åpen på at jeg mener statens forhandlere og landbruksministeren burde lagt seg godt over halvparten av kravet, istedenfor under, men er usikker på om det i år likevel ville ført til forhandlinger? Jeg vil understreke at både våre forhandlere og staten bygde på de samme tallene fra Budsjettnemnda! Hitraaksjonen for noen tiår siden, og årets bondeopprør, har vært viktige vekkere for både organisasjonene og staten! Det MÅ IKKE føre til at vi forkaster det unike samarbeidet norske bønder har med staten! Bollestad har tatt ansvar, og oppnevnt et bredt sammensatt ekspertutvalg, som skal prøve å gi et bedre sammenligningsgrunnlag med andre yrkesgrupper!

Vi bønder er selvstendige næringsdrivende, og det vil uansett bli krevende å finne en god modell som yter full rettferdighet for alle! Selv om årets krav i jordbruksforhandlingene hadde blitt årets avtale, så ville vi uansett følt at avtalen ble spist opp av galopperende prisøkninger på innsatsfaktorene! Det er dette fenomenet som gjennom åra har ført til at vi har sakket akterut, og kløften har oppstått! Jeg håper det kan gå an å få inn i hovedavtalen en klausul om en viss automatisk etterjustering ved kostnadsøkninger over det budsjetterte!

Utgiftene til det norske landbruket utgjør bare litt i overkant av EN % av statsbudsjettet! For den ene prosenten få vi daglig ren mat på bordet, kulturlandskap, massevis av omsetning og arbeidsplasser i distriktene, skoger som lagrer over halvparten av CO2-utslippene, trevirke som viktig faktor/råstoff i det grønne skiftet! Summen av dette er bosetting i hele landet!

KrF har alltid, sammen med Sp, vært de mest solide støttespillerne for norsk landbruk! Gi KrF din stemme, og vær med å sikre at Bollestad får fullføre jobben med bedre jordbruksforhandlinger! Flere galluper har i det siste vist at vår jordnære kandidat, Øyvind Håbrekke, har mulighet til å innta Trøndelagsbenken på Stortinget!

GODT VALG! Bruk stemmeretten! STEM KrF!