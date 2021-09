Ei god psykisk helse er livsviktig!

ST-debatt

Per i dag er helsetilbudet til mennesker med psykisk uhelse langt fra tilstrekkelig. Manglene er mange, såre og åpenbare, om man våger å se seg rundt, både her lokalt og nasjonalt.

Barna våre og ungdommene våre risikerer å møte ei lukket dør hos helsesykepleieren når de endelig har samlet mot nok til å søke hjelp. Vi vet pasienter blir skrevet ut av behandling alt for tidlig, og at dette får fatale konsekvenser. For mange unge har pandemien vært spesielt vanskelig. Ferske tall viser en betydelig økning i henvendelser om spiseforstyrrelser fra unge helt ned i 8-9 års alderen.

Her lokalt vet vi at Orkland kommune har et høyt antall unge uføre. Hele 4% av våre unge voksne mellom 18 og 30 år er uføre. Det kan vi ikke leve med. Når en tredjedel av disse oppgir at uførheten har sitt utspring i den psykiske helsa deres er det på tide å spørre seg selv: Gjorde vi nok? Kunne noe av dette ha vært unngått? Har enkeltmenneskene bak disse tallene fått riktig hjelp - og tilstrekkelig hjelp - til riktig tid? Det er grunn til å tro at dersom vi som samfunn hadde klart å nå ut med målrettet hjelp til våre utsatte innbyggere tidligere, hadde deres hverdag kunnet bli annerledes.

Samtidig vet vi at så lite som en av ti av oss føler seg trygg på at vårt psykiske helsetilbud er tilstrekkelig og godt nok tilgjengelig når vi skulle trenge det. Mer tilgjengelig og tilstrekkelig psykisk helsehjelp er en av de viktigste sakene for velgerne denne høsten. Derfor trenger vi en ny kurs nå. Vi trenger et skifte. Vi trenger et betydelig løft og et systematisk arbeid for å løfte vår kollektive psykiske helse.

Alle som trenger det må få rask psykisk helsehjelp når behovet er der. Kommunene må få økonomi til å opprette og beholde lavterskeltjenester som ikke krever henvisning. Skolehelsetjenesten, som for mange av våre barn og unge er et tillitsvekkende og tilstedeværende lavterskeltilbud i hverdagen deres, må få bemanningsnorm i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Vi må fortsette å forsterke den tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen og barnehagen. Slik at barn og unge får riktig hjelp til riktig tid.

Et godt forebyggende arbeid som starter med tidlig innsats og tverrfaglig arbeid allerede i barnehage og skole vil være viktig for ikke bare å behandle denne krisen symptomatisk, men sørge for at man fremmer god psykisk helse hos oss alle fra barnsben av. Vi vil at barn skal få opplæring i hva overgrep, psykisk og fysisk vold er og hvordan de kan si fra. Et lokalt forankret og systematisk arbeid med selvmordsforebygging er essensielt. Vi må bryte ned tabuer og vise en større åpenhet i møte med alles psykiske helse. Håpet er at vi vil senke terskelen for å kunne søke hjelp. Dette er nødvendig fordi vi vet at mange strever med å få gehør og riktig hjelp til riktig tid. Slik vil vi ikke ha det.

En god psykisk helse handler også til syvende og sist om fordelingspolitikk og samfunnsorganisering. De som har dårlig økonomi og mangler utdanning, har økt fare for helseproblemer av alle slag, også de psykiske. Kampen mot ulikhet er derfor en del av det store bildet. Vi trenger en barnehage som ruster barna til å tro på egne evner. En skole hvor alle barn kan mestre. En skolehelsetjeneste med ansatte som har tid til dem som banker på døren. En SFO hvor alle foreldre har råd til å sende barna sine. Idrett og kultur som ikke utelukker noen.

Vi trenger alle et sterkt fellesskap og kjenne tilhørighet. Et samfunn hvor det er plass til alle. Et samfunn der en yter etter evne og får etter behov. Dette leger sår og gir våre liv mening. Et godt fellesskap og tilhørighet fremmer god psykisk helse for alle. Alle fortjener vi rask psykisk helsehjelp når vi trenger det. Det skylder vi spesielt våre barn og unge. Ei god psykisk helse er livsviktig!