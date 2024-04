Føljetongen om Ustmarka fortsetter, og vi ser vel etter hvert helt klart hvordan det vil ende. På litt sikt forsvinner all skogen og all myra det er tale om her, og gjerne litt til. Og samtidig forsvinner alle de levende vesen som bor i skogen nå. Sånn er det bare.

Jeg har i mange år undret meg over ulike politikeres påfunn, men dette tar nesten kaka, tror jeg.

Dumhet hos politikere har vært bragt inn i bildet, men det stemmer nok ikke. Jeg tror de fleste politikere har vettet i behold, men hos mange kan det nok være andre ting det skorter på.

Jeg er redd det er opportunisme det dreier seg om her, og i min ordbok står opportunisme forklart slik: «Fremgangsmåte som ikke følger noe prinsipp, men lemper seg etter omstendighetene». Det står også «politisk» i parentes.

Det er vel ofte slik at det er politikerne som gir en god dag i prinsippene når det passer seg slik.