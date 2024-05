Med det la han et tydelig press på lokalpolitikerne for prøve å snu det Nei-til-vindkraft-standpunktet som forrige valg utgjorde grunnlaget for at vårt kommunestyre i dag har den sammensetningen det har.

Og, jo da, kommunen har et ansvar. Kommunen har unektelig veldig mange ansvar som må hensyntas. Innenfor en rekke fagfelter og segmenter skal det manøvreres slik at det blir en best mulig samlet løsning. Noen ansvarsforhold er mer forpliktende enn andre. Blant sine mange ansvarsområder har samtlige kommuner et særlig stort ansvar for å ivareta natur, naturmangfold og dermed et beboelig sted til våre etterkommere.

Det jobbes for tiden iherdig i kommunen med en pågående Prossesplan Vindkraft i Heim Målet er å komme fram til om det skal tillates vindkraftutbygging i Heim eller om man skal si nei til slikt, og med det overholde sine løfter overfor velgerne ved forrige valg. Heim er en kommune med mye aktivitet og mange slags tiltak som går på bekostning av vår lokale natur:

I avisa Søvesten 3. mai 2024 kan vi lese at hele 54 km 2 inngrepsfri Heim-natur har forsvunnet som følge av ulike inngrep i perioden 2008 - 2022. Blant annet på grunn av nydyrking, bygging av kraftlinjer, veger, hytter, etc.

Søvesten 3. mai 2024. Foto: Privat

I NRKs artikkel «Her er Norges største inngrep» kan man lese at den delen av nye E39 (mellom Betna og Hestnes) som nå er under bygging i Heim kommune utgjør det tredje største enkeltinngrepet i trøndersk natur. Den nye parsellen som nå skal bygges forbi Vinjeøra kommer i tillegg.

Organisasjonen SABIMA har, på nettsida Naturkampen2023, sammenstilt offentlig tilgjengelige opplysninger om alle Norske kommuners opptreden i forhold til sin natur. Innenfor (for)bruk og vern av vår egen lokale natur kommer Heim kommune aller dårligst ut i hele Trøndelag, og av landets 356 norske kommuner er det bare 7 stk. som kommer enda dårligere ut enn oss.

Skjermdump fra https://naturkampen-staging.herokuapp.com/kommune/5055

Konklusjonen synes å være veldig tydelig:

Heim ER faktisk en verstingkommune når det kommer til hvordan vi nordmenn behandler vår lokale natur. - Nå MÅ vi se til og skjerpe oss!

Skulle man nå i tillegg komme dithen at det tillates vindkraftutbygging i Heims fjell- og skogsområder vil det være å «nappe ut enda en del nagler» fra Heim kommunes visjon om å «ivareta viktige naturverdier og kulturlandskap» for ettertiden, jf. delmål 3.3 i Kommuneplanens samfunnsdel for Heim kommune 2022-2034.

Så ja, Heim kommune har så absolutt ansvar. Sammen med alle andre kommuner. Et ansvar for blant annet å bidra til å oppfylle Norges forpliktelser overfor FNs Bærekraftmål. Se bare hvordan FN, med sine alltid like nøytrale ordelag, beskriver den norske innsatsen på bærekraftmål 15 – Livet på land:

«Norge prioriterer ofte å utnytte naturens ressurser fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet. Myndighetene har også blitt kritisert for ikke å ta hensyn til naturen når nye bilveier, hytter og annen infrastruktur planlegges». «Norge ligger ikke an til å nå bærekraftmålene om gjenoppretting av tapt natur, og er heller ikke på vei til å kunne nå disse delmålene. Vi er også langt unna å oppfylle målet som er satt for beskyttelse og verning av økosystemer.»

Kommuneplanens arealdel 2023-2035 som nylig ble vedtatt er et rettslig bindende dokument for all arealdisponering i Heim kommune. Under avsnittet Naturmangfold leser man følgende:

«Ved all planlegging er det et overordnet mål å bevare og styrke verdier knyttet til naturmangfold. Det skal tilstrebes arealnøytralitet ved planlegging».

Med dette har kommunen allerede definert og vedtatt sitt eget ansvar og sine egne forpliktelser for ivaretakelse av natur og dyreliv i Heim.

Vi kjenner til at det nå planlegges vindkraftutbygging på omtrent 30 km² i Heim. Dette er planlagt bygget i vår lokale inngrepsfrie natur. Men dette er 30 km² vi ikke har å avse. Hvordan skal man kunne bevare og styrke naturverdier ved å bygge dem ned til industriformål?

Arealnøytralitet innebærer at natur som bygges ned skal erstattes med tilsvarende naturtyper og arealer. Hvor i Heim kommune tenker man at man skal finne og gjenskape hele 30 km² natur som erstatning for arealene som går tapt ved en eventuell vindkraftutbygging? Skal man rive alt som er bygget det siste tiåret, og tilbakeføre dét til natur igjen?

Den mye omtalte Natur- og klimakrisen er en omfattende sak hvor alle må bidra. De to krisene henger veldig tett sammen og påvirker hverandre i samme retning. Man kan ikke bare velge å ignorere den ene av krisene uten at den andre påvirkes dertil negativt. Dette er også regjeringens klimautvalg skriver på regjeringen.no

«Klimakrisen løses ikke hvis ikke også naturkrisen blir løst. Ytterligere nedbygging av natur og arealer må begrenses»

SABIMA skriver, som sant er, at «Ødelagt natur er en konsekvens av politiske valg». Kommunen har et ansvar. Og kommunen kan gjøre et valg - et valg for framtida.