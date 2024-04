Elinor Batteries skal bygge stasjonære batterier. Stasjonære batterier har en funksjon ved strømbrudd og dropp i tilførsel av strøm. Fordelen med de stasjonære batteriene er at kunden kjøper strøm når den er billig og bruker av batteriet når strømmen er dyr, også kalt balansekraft. Vi spekulerer i kraft. I 2022 tjente Statskraft 10 milliarder kroner ved at meglere kjøpte og solgte kraft med fortjeneste. Trading kalles det som profesjon. Eller vår tids nye kasino.

Elinor skal bygge ut fabrikken i trinn. Første trinn vil gi 700 arbeidsplasser og vil forbruke 1 TWh strøm i året.

Når fabrikken er fullt utbygd i 2030 skal den gi 2500 arbeidsplasser med et strømforbruk på 3 TWh i året. Det vil si tre ganger produksjonen av vindkraft på Storheia.

Ferdig utbygd skal Elinor ha investert 30 milliarder kroner i fabrikken.

Utviklingskompetansen og prototyper skal Elinor kjøpe hos Sintef i Trondheim. Fabrikken i Orkland skal kun være en produksjonsenhet.

Hvor sannsynlig er det at vi blir konkurransedyktige på batterier i Orkland? En Norsk industriarbeider tjener i gjennomsnitt 670 000 i året. Norsk industri er ofte konkurransedyktig. Vårt fortrinn er å anvende teknologi og automatisere arbeidsprosesser. Da blir det ikke 2500 arbeidsplasser i produksjonsbedriften på Orkanger.

Hele grunnlaget for denne fabrikken avhenger av tilgang på billig kraft. Det er overveiende sannsynlig at kraftprisene vil stige, og at de vil jevne seg ut mellom strømsonene i Norge. Vi har et velutviklet fysisk og finansielt samarbeid på kraft i Norden. Vi har overføringskabler til kontinentet. Vi har en børs og markedsbasert kraftforsyning i Europa. Kraften går etter pengene. Vårt konkurransefortrinn på billig kraft vil avta og vi må i sterkere grad prioritere og regulere hva vi skal bruke kraften til.

Vi står foran det grønne skiftet. Er det da riktig av Orkland å bruke 3 TWh strøm i året i en batterifabrikk? Batteriene har stort behov for råstoff som vi ikke har, de har begrenset levetid, de krever resirkulering og de har også et effekttap ved lagring og levering av strøm. I tillegg er produksjon av råstoff, metall og utvinning av mineraler svært energikrevende. Store batteripakker har et begrenset marked i Norge.

Utlandet med sol- og vindkraft trenger batterier for å lagre balansekraft. Vi i Norge er så heldige at vi har vannkraft. Balansekraft og «batterieffekt» har vi i vannmagasinene og i stikkontakten. Det forutsetter selvsagt at kommunene ikke selger ut sine eierandeler på vannkraft og at strømselskapene har buffer i sine magasiner. Orkland kommune er største eier i TrønderEnergi med 15 % eierskap. TrønderEnergi overførte 20 % av sin vannkraft og all sin vindkraft til Aneo da de etablerte seg sammen med Hitecvision. Det private investeringsselskapet Hitecvisjon eier nå 10 % av vannkraften og 50 % av vindkraften i tidligere TrønderEnergi. Vi kan anta at energiprodusentene er positive til etablering av ny energikrevende industri, knapphet gir høyere pris på strømmen som de selv produserer.

Hvis Orkland skal bygge fabrikken, er det rimelig at de også skaffer tilveie kraften. Hvis det skal være vindkraft, trengs det en kvadratmil, 100 kvadratkilometer, med ødeleggelse av natur for å få produsert 3 TWh. TrønderEnergi produserte i 2022 vannkraft tilsvarende 2,3 TWh. Denne vannkraften er avgjørende for å ha en stabil strømtilførsel gjennom året med det strømforbruket vi har i dag. Når kommuner legger til rette for nye energikrevende produksjoner, med forpliktelser om leveranse av store mengder strøm som vi i dag ikke har, tar vi en betydelig økonomisk og økologisk risiko.

Elinor Batteries eies i hovedsak av Lars Helge Helvik gjennom selskapet Valinor. Han har antagelig 500 millioner disponibelt etter at han solgte seg ned i ladeselskapet Zaptec. Om han velger å bruke sine likvide midler i Elinor gjenstår å se. Han har løpende inntekter i underliggende selskaper på ca. 30 millioner i året, i hovedsak fra selskapet Norsk vind som er et vindkraftverk.

Han er på ingen måte en tung kapitalist som kan bære dette prosjektet. Han er hovedeier i et privat investeringsselskap og selskapet har ingen industriell erfaring eller unik relevant kompetanse knyttet til batterier.

Hva er status på Freyr Batteri? Hva er status hos Morrow Batteries?

Vi bør se andre veier for å møte det grønne skiftet i Orkland.