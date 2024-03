Ingen vesentlig aktivitet er å observere i og rundt bygget. Mange i helsetunets nedslagsfelt undres over hva dette betyr, hva er årsaken, hvorfor er det slik? Jeg har stor forståelse for at folk stiller spørsmål og undres. Rykter svirrer i lufta hele tiden, de fleste rykter kan jeg underskrive på ikke er til det beste for Orkland kommunes omdømme. Personlig føler jeg at jeg langt på vei er orientert om status gjennom å være representant i kommunens Eldreråd, selv om orienteringene der spriker noe. Orienteringene i Eldrerådet har vært gitt i åpne møter, dermed har jeg som representant full rett til å meddele dette videre, men føler det slitsomt å ikke bli trudd på skikkelig måte. Det kan være flere forklaringer på det, kanskje jeg ikke har forstått alt i orienteringene eller at jeg ikke er pedagogisk god nok til å gjenfortelle dette.

Eldrerådet som ble konstituert fra 01.01.2024 fikk sin første orientering av kommunalsjef Anders Jystad i møtet 25.01.2024. Neste orientering fikk Eldrerådet i sitt møte 29.02.2024 av byggeleder John Vidar Koren og Jakob Skjold fra Orkland kommune.

Som representant for kommunens Eldreråd og som leder for Meldal Pensjonistforening vil jeg foreslå at ledelsen i Orkland kommune, både administrativ og politisk ledelse inviterer til åpent folkemøte i Meldal Samfunnshus om temaet så snart det er praktisk mulig. Jeg er sikker på at lokalbefolkningen ville sette stor pris på om dette blir gjennomført, og jeg er sikker på at ingen vil begi seg inn på juridiske spørsmål om det skulle ligge til grunn, dette forstår vi ikke har noe å gjøre i et folkemøte. Vi mener bestemt at et møte som antydet med dette ville bety svært mye for Orkland kommune sitt omdømme.

Helt til slutt kan jeg antyde at Meldal Pensjonistforening kan tilbyde seg å stå som teknisk arrangør av møtet om det er ønskelig. Regi og innhold bestemmes av Orkland kommune.