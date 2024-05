Vindkraftlobbyens hær med sine leiesoldater fra kraftløft-kameratene, regjering, akademia og deler av «miljø»bevegelsen angriper nå på bred front over hele landet. Bare i Finnmark er det 26 nye prosjekter. Til tross for at forrige valg ble et valg for eller imot vindkraft i Heim kommune og nei-siden vant klart, er også Heim kommune under angrep. Takket være vedtaket om den såkalte energistrategien fikk vindkraft tilhengerne i kommunen sørget for at det allikevel blir en omkamp om vindkraft også i denne perioden med alt det medfører av splid, konflikter og ressursbruk. Vi som kjemper mot naturødeleggende vindkraft, vet jo at dette er en kamp som aldri tar slutt. Ikke før har vi vunnet en seier så dukker det «grønne trollet» opp igjen rundt neste sving og det er på’n igjen. Det er selvfølgelig en stor belastning for alle de så nå igjen blir tvunget ut i en kamp for å bevare naturen. Hvordan disse stadige omkampene påvirker et lokalsamfunn ble godt beskrevet i P2 Ekko 6. mars. Her får man altså en god innføring i hvordan plan og bygningsloven fungerer i slike saker. Jeg vil oppfordre særlig kommunestyrerepresentantene å ta seg tid til å høre denne sendingen.

I Heim kommune er det Wacker Holla sine ønsker om økt produksjon som ligger bak striden om vindkraftutbygging. De truer som kjent med avvikling hvis de ikke får viljen sin.

I et tidligere debattinnlegg har jeg hevdet at Wacker Holla kan skaffe den energien de trenger for sin planlagte utvidelse selv. Etter det har jeg fått nye tall for energigjenvinnings-potensialet. Med konvensjonell energigjenvinning kan vi forvente 51 MW, og med kombiner CO₂-fangst og energigjenvinning hele 50 MW. Årsaken til det er overraskende gode tallene for CO₂-fangst-alternativet er at energigjenvinningen i et CO₂-fangstanlegg av denne typen har bedre virkningsgrad. Dette betyr at Wacker Holla kan skaffe ca. 85 % av det den effekt økningen de trenger begge tilfeller.

Hva gjør så de andre silisium smelteverkene? I Norge er det totalt syv silisium/ferrosilisium smelteverk. Foruten Wacker Holla er dette Elkem Salten, Elkem Rana, Elkem Thamshavn, Elkem Bremanger, Elkem Bjølvefossen og Finnfjord smelteverk. Alle disse smelteverkene har installert energigjenvinning. Finnfjord Smelteverk installerte energigjenvinning allerede i 2012 og produserer hele 340 GWh strøm til eget bruk. De fem Elkem-smelteverkene produserer totalt 900 GWh. Sist ut var Elkem Salten som nå produserer 260 GWh som utgjør 28 % av deres totale strømforbruk.

Dette kan Wacker Holla også gjøre. Når de tydeligvis ikke har planer om å gjøre det så handler det nok det først og fremst om økonomi. Altså heller bidra til å ødelegge store naturområder med vindkraft istedenfor og sørge for en mer bærekraftig utvikling av sin egen bedrift.

Strategien er tydeligvis å si at andre bedrifter er velkomne til å utnytte tapsvarmen. Og så selge det inn som en mulighet for kommunen for å tiltrekke seg nye arbeidsplasser. I teorien kan jo dette også være bærekraftig, men det spørs jo hva man bruker energien til. For energigjenvinning kan være så mangt. Et eksempel er å varme opp vannet i et oppdrettsanlegg for at fisken skal vokse litt fortere. Det ville aldri vært økonomisk gjennomførbart hvis man skulle betalt den fornuftig pris for energien og er ikke bærekraftig bruk av tapsvarmen. Men det fungerer som grønnvasking. En god test på om noe er bærekraftig i denne sammenhengen er hva man er villig til å betale for energien.

Men det er mulig å få til et både og her. For selv om Wacker Holla utnytter energien selv til å produsere strøm til eget forbruk så vil det fremdeles være mye restvarme til overs som kan utnyttes til andre formål. Det gjelder særlig hvis de installerer en ny type CO₂-fangst med energigjenvinning fra firmaet CAPSOL Technologies. Jeg kjenner dem fra min egen jobb hvor vi vurderer å bruke deres teknologi for CO₂-fangst fra gassturbiner.

En fordel med denne teknologien er at den også gir en betydelig netto overskudd på strøm. Med de effektene vi snakker om her etter utvidelsen (225 MW/650degC) kan man regne med ca. 50 MW elektrisk energi som kan brukes til økt produksjon. Da har de allerede dekket inn effektbehovet for selve CO₂-fangsten og for å gjøre CO₂ flytende. I tillegg vil det være mulig å ta ut betydelige mengder rest-energi for andre formål. En fordel med denne teknologien er at rest-varmen har høyere temperatur enn ved konvensjonell energigjenvinning.

I Norge investerer vi mye i CO₂-fangst og lagring først og fremst i Langskip-prosjektet. Equinor jobber også med et prosjekt for frakt og lagring av CO 2 fra kunder i Europa. Hva er mer naturlig enn at norske kunder også utnytter denne muligheten?

Hvis Wacker Holla installerer CO₂-fangst vil de kunne bli CO₂-fri ved å lagre CO 2 uten å bruke biokull. Eller ved å bruke mye biokull og lagre CO₂ vil det kunne bli CO₂-negative. Så kan de velge og utnytte CO₂-en i andre prosesser på et senere tidspunkt hvis det skulle være mer bærekraftig. Hvis da kommunen på sin side klarer å tiltrekke seg nye virksomheter som utnytter mer av restvarmen på en bærekraftig måte, kan jo dette bli svært så bra.

Det er på tide å innse at vi ikke kan fortsette å rasere natur i et voldsomt omfang med vindkraft. Vindkraft kan ikke løse verdens energiproblem. Til det er det altfor ressurs- og arealkrevende. I Norge kan vi riktignok velge å løse våre langsiktige energiutfordringer med å bygge ut mye mer naturødeleggende vindkraft hvis vi gir blaffen i naturkrisen og alle de andre negative ringvirkningene. Grunnen til at det er teknisk mulig er at vi har såpass mye regulerbar vannkraft.

Men vi kan også velge å ta naturkrisen på alvor og si nei til mer naturødeleggende vindkraft. Da må vi løse våre kortsiktige utfordringer med en ensidig og kraftig satsing på energisparing og som vi ser i dette tilfellet energigjenvinning. Hvis vi så på lengere sikt trenger mer energi er svaret utslippsfri kjernekraft.

Heldigvis har flertallet i Heim kommune med ordføreren i spissen skjønt nettopp dette. Så får vi håpe at de ikke lar seg overbevise at vindkraftlobbyens eventyrfortellinger om at vi må skynde oss med å ødelegge natur for å nå våre klimamål innen 2030. Det toget er allerede gått og dessuten vil økt produksjon på Wacker Holla ikke redusere klimautslipp.