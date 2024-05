I en tid der ufred og krig preger vår del verden, er det viktig å minnes betydningen av fredsdagen 8. mai 1945. Hele nasjonen feiret frihet og gledet seg over å kunne starte oppbyggingen av landet etter fem år med krig som hadde gjort livet vanskelig for folk flest.

Kjenner dagens unge hva folk måtte gjennomgå under andre verdenskrig? Min svigerfar gjorde noe så kriminelt som å lytte på radio, han ble angitt av sympatisører som støttet Hitlers aggressive krigføring. Det førte til fengsel, først på Misjonshotellet i Trondheim, senere Vollan. Etter hvert ble han sendt til Grini i Oslo. Opplevelsen min svigerfar og mange andre fikk føle på kroppen, setter sine spor. Et felles trekk blant mange som fikk oppleve krigens grusomheter, var taushet. De ville fortrenge og glemme de umenneskelige opplevelsene.

Vi som ikke har opplevd krig på nært hold, må gjøres kjent med historien og de grusomheter mange fikk oppleve i Norge under siste krig. For mange er det vanskelig å ta innover seg det vi ser på TV-skjermen, det blir som en godt redigert film. Derfor må vi lytte til de som fikk føle på kroppen hva krig er. Det finnes dokumentasjon og mennesker som kan berette om grusomhetene, selv om mange av veteranene som var aktive under krigen blir færre etter hvert. Vi må kjempe for fred og frihet, og ikke minst ta vare på demokratiet. Å leve i et land der mange blir fengslet for å motsi systemet og makteliten, skaper frykt og ubehag.

Vi som lever i Norge, har mye å ta vare på. Vi lever i et land der vi kan si det meste uten å bli straffet. Dessverre, det er mange som benytter friheten til å komme med ytinger som kan skremme. En kjent politiker i gamle Orkdal kommune sa ofte: Vi må være snille med hverandre, tåle at vi har ulike meninger, men ikke bli sint. Det er en holdning jeg har merket meg, kloke ord.