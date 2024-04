Sammen med Finnmark Ap, Møre og Romsdal Ap, Nordland Ap, Vestland Ap, og en rekke lokallag i Innlandet, Buskerud og Østfold stilte vi tydelige krav om hvordan disse teknikalitetene skulle behandles for at vi skal nå våre landbrukspolitiske mål: Landbruk i hele landet, økt sjølforsyning og styrking av matprodusentenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Vi må forstå tiden vi lever i, og gi svar som folk kan tro på. Vi lever i urolige tider, hvor beredskap og folks trygghet må prioriteres. Vi er landet i verden med dårligst selvforsyningsgrad på jordbruksprodukter, og likevel legges det ned gårdsbruk i Norge hver eneste dag. Store landområder blir ikke benyttet til å skape verdier som vi kan dele i fellesskap etterpå. Dette er utvilsomt en oppgave for oss i Arbeiderpartiet!

Nå står vårens jordbruksoppgjør for tur, og vi skal fortsette å være tydelige og arbeide for en ny, sosialdemokratisk landbrukspolitikk. I fylkestinget i desember fikk vi sammen med SV, Rødt, MDG, KrF og INP flertall for et innspill til jordbruksforhandlingene som peker ut en ny, sosialdemokratisk retning for distriktene våre. Parolen som vår bevegelse bygde landet på skal igjen løftes høyt: «By og land, hand i hand!»