Juni er den internasjonale pride-måneden. En måned i kjærlighetens, mangfoldet, toleranse, ettertanken og kampens tegn.

Det er også måneden for intoleranse, hat, fordommer og utrygghet.

En kan elske og hate juni samtidig.

Mange elsker juni fordi en gleder seg til Oslo Pride og andre prider i sommer. Pride er å gå i parade, møte venner, bli kjent med nye, dra på foredrag, drikke prosecco i sommervarmen, kjempe for skeives rettigheter og ikke minst, feire hele kjærligheten og alt av mangfold. Det er en herlig fellesskapsfølelse.

Juni er også måneden en kan hate med nyhetssaker om regnbueflagg som blir stjålet, saker om folk som ikke liker at regnbueflagg blir hengt opp, konservative foreldre som tar barna ut av barnehage/skole fordi det blir markert pride og gitt kunnskap om LHBTQ+-befolkningen. Nyhetssaker om skeive som blir trakassert. I kommentarfeltene vil det være fri flyt av homofobi skrevet av uvitende, fordomsfulle medmennesker.

Skeive føler dette hatet på kroppen. Det er personlig. Vi skeive trenger våre allierte hele året, spesielt i juni. Vi trenger at du viser din støtte med å skrive motsvar i kommentarfeltene, deltar i din lokale prideparade (Skeivt Heim 1. juni, OrklandsPride 17. august), tar avstand fra homofobiske uttalelser på jobb, sosiale medier, familiemiddagen, vennegjengen osv., kjøpe regnbuearmbånd fra Amnesty, rett og slett være et godt medmenneske. Look to Kongen «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.»

Happy Pride