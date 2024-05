Sånn omtrentlig, men nærmere bestemt, så gjelder det arealene mellom Halsteinsåsen/Sandbekken og Oksbåsen/Yståsdalen i hovedaksen øst-vest, og arealene mellom Marikollen/Ramnåsen og Høgmyren/Foksjøen i hovedaksen nord-sør. Se for eksempel kart på Kilden/skogportalen (kilden.nibio.no). Visse enkeltteiger der er i så måte nesten som intergalaktiske tomrom å regne, for eksempel innen triangelet Bakliåsen-Rundhaugen-Yståsen-Bakliåsen, også når det gjelder Artsdatabanken (artsdatabanken.no). Dette er noe bemerkelsesverdig, i og med at området ligger såpass nært flere tettsteder og grender i en region med et nokså høyt innbyggertall, og her siktes det til Trondheimsregionen. Området er også lett tilgjengelig, og stort sett lettgått.

I forhold til Artsdatabanken kan den menige mann og kvinne bidra innen gitte retningslinjer og prinsipper via Artsobservasjoner (https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.artsobservasjoner.no&umid=c4dd5df3-0524-4865-bb6b-d7ef177a8a14&auth=c8b36ef1f449c49597c9228e8ff5dda7cde9bafd-812253f29caf23975bf1bea3553e3c6f36502d37). Jeg har bare så vidt begynt å bidra selv fra den plattformen, så den er nokså ny for min del, i startgropa.

Noen er glade amatører, noen er semiproffe og noen besitter en imponerende fagekspertise der de fleste andre møter egne begrensninger. Slik er det bare, men alle i dette spekteret som kan stå inne for sikre observasjoner, kan bidra med funnene sine gjennom Artsobservasjoner. Det kan tilføre en ny dimensjon til turer i skog og mark, og muligens kan det føre til at flere ser områder på en noe annen måte, mer vinkla i retning naturverdier og arter. Noen er såpass heldige at de kan få faglig hjelp til avklaringer av enkelte funn, og det er vel og bra, men det er fort gjort å komme borti den berømte læringskurven uansett. Man kan eventuelt støtte seg på appen Artsorakel, selvfølgelig uten å stole blindt på den. Det samme gjelder for andre kilder.

Visse funn blir automatisk skjermet for allment innsyn, eller observatøren kan selv også skjerme visse funn som observatøren mener er sensitive. Videre behøver man jo ikke å kringkaste den beste lokale moltemyra via Artsobservasjoner med bilder og det hele, bare for å ta det som et eksempel på ganske så fornuftige hensyn man kan velge å ta.

Denne typen artsjakt kan være givende og kan øke interessen for naturen, og den er muligens enda mer givende i områder som har vært litt under radaren, enten det er langs stien i ledende terreng eller i bortgjemte avkroker og lier. Dataene kan potensielt komme konkret til nytte som deler av et informasjonsgrunnlag, for eksempel ved utbyggingsplaner eller ved verneprosesser. Kvaliteten på dataene vil sikkert variere, men samtidig er det mye kunnskap som kommer inn til Artsdatabanken via Artsobservasjoner, og så vil de samlede dataene for et område si sitt og kanskje lede til grundigere feltundersøkelser av skarpskodde fagfolk. Alt i alt ligger det en positiv kraft i dette.

God tur, og god artsjakt!