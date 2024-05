Ja, det er helt ufattelig at en orkdaling (Arne Fagerholt) kan tillate seg å lage teaterforestilling av Nesset-saken. Jeg ble helt satt ut og mildt sagt provosert da jeg leste om dette i avisa.

Usmakelig å gjemme seg bak at dette handler om varslerne og ikke om Nesset-saken - det er vel som jeg forsto den saken som er utgangspunktet for forestillinga?

Jeg tenker på hva dette gjør med både familien, pårørende og ansatte - det å igjen rippe opp i så store sår og traumer.

Og angående varlingsmuligheter i denne saken - ingen kan varsle p.g.a. mistanker uten konkrete bevis.

Som tidligere ansatt kan jeg bekrefte at dette var ei veldig tøff og vanskelig tid for oss ansatte. Da ballongen endelig sprakk, da bevis ble lagt på bordet, følte vi lettelse over å slippe og gå i utrygghet og redsel for våre pasienter lenger.

Nei, denne saken bør få ligge død - oppfordrer alle orkdalinger om å ta avstand fra forestillinga!

Tidligere ansatt ved Orkdal helsetun