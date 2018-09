Strømmen har ikke vært så dyr på sju år

Distriktet rundt

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at gjennomsnittlig strømpris for en norsk husholdning, medregnet nettleie og avgifter, var 110,3 øre/kWh i årets andre kvaral.

Dette er en økning på seksten prosent sammenlignet med samme periode i 2017, og er den høyeste strømprisen siden 2011, skriver SSB.

Årsaken til prisøkningen er lite nedbør til kraftmagasinene. Nedbør som regn og snø til kraftproduksjon var seksti prosent av normalen i løpet av andre kvartal 2018.

Mai måned var dessuten den varmeste mai-måneden siden målingene startet opp i 1900.

En annen forklaring er at alternativene til vannkraft også har blitt dyrere, ved at kull og gassprisen og prisen på CO2-utslipp har økt. Det gjør at import av kraft blir dyrere for norske strømkunder, skriver NVE.

Husholdninger med variabel pris (48,5 øre/kWh) måtte betale mer enn kunder med elspotpris (43,6), i andre kvartal.

Ifølge NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vil en strømkunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh få en strømregning om er cirka 3 000 kroner høyere enn i 2017.

