Nav ble svindlet for 12 millioner i fjor

Distriktet rundt

I fjor ble 72 personer i Trøndelag anmeldt å ha svindlet Nav. Totalt er det snakk om 12 millioner kroner som disse urettmessig har fått inn på konto. 70 av disse personene ble anmeldt for svindel med dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

Svindelen går ut på at du mottar både stønad fra Nav og inntekt fra arbeidsgiver. Svindelen skjer ved utfylling av elektroniske meldekort, ei ordning som er basert på tillit.

Risikerer fengsel

Men blir du tatt, er det snakk om bare midlertidig «rikdom». For det første må du betale pengene tilbake, og i de groveste tilfellene blir du også idømt fengselsstraff når saken kommer for domstolene. Høyesterett har uttalt at trygdesvindel for over 90 000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel.

Én person fra Trøndelag ble i 2018 dømt til fengsel i én måned for svindel av dagpenger for 105 000 kroner.

Nav skriver i en pressemelding av slik stønad er ment som inntektssikring og for å hjelpe brukerne tilbake i arbeid.

— Alle som mottar stønad har plikt til å gi korrekte opplysninger som kan påvirke utbetalingene. Nav jobber for å hjelpe folk i arbeid. Det er alvorlig når noen bevisst skjuler at de er i et arbeidsforhold. Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i Nav Kontroll nord, Jannike Syse.

Stadig mer målrettet

De fleste sakene blir avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre.

— Opplysninger som brukene gir til Nav kontrolleres blant annet mot inntektsopplysninger som alle arbeidsgivere månedlig må sende til Skatteetaten. Kontrollene våre blir stadig mer målrettet, og de som velger å gi feil opplysninger til Nav, løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Syse.