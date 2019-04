Thamspaviljongen står veldig trygt

Distriktet rundt

Fikk du en dårlig start på mandagen og ei ny uke av nyheten om at Thamspaviljongen må returneres til USA? Fortvil ikke. Kalenderen forklarer alt. For dette var ikke en hvilken som helst mandag. Det var mandag 1. april.

Dette var altså årets aprilspøk i ST, og det stolte byggverket blir stående der det står.

Mange var fortvila

«Problemet» som oppsto var at Thamspaviljongen ble flyttet etter å ha stått på amerikansk jord i 124 år. Regelen, ifølge den føderale lovgivningen, er at ingen bygning som har stått over 100 år kan flyttes. Eneste mulighet for å beholde paviljongen i Orkdal, var å betale ei bot på én million dollar. Det var det selvsagt ingen som hadde økonomiske muskler til å gjøre.

I artikkelen var Arne Asphjell i Prosjekt Heimatt fortvilet, det samme var ordfører Oddbjørn Bang og det var også tidligere eier Scott Winner hjemme i Wisconsin.

Orkdalsk eierskap

Ei aldri så lita trøst for dem alle var at Are Traasdahl, orkdalingen som er blitt milliardær i USA innenfor datateknologi, mest sannsynlig ville kjøpe Thamspaviljongen fordi han er i ferd med å etablere en avdeling for et av sine selskaper i Houston i Texas, ifølge spøken. Dermed kunne i det minste det orkdalske eierskapet opprettholdes.