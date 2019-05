Ringer for fred med supklokker

Distriktet rundt

8. mai er frigjøringsdagen. Det er også en dag hvor supklokkene rundt om i distriktet ringes med, men ikke nødvendigvis for å varsle at det er middag å få.

Nå avdøde Erling Høston tok initiativet til å ringe med supklokkene klokka 12 den 8. mai i 1998. Dette for å markere at det ble fred i landet og andre verdenskrig var slutt i 1945. En annen grunn til Høstons initiativ var å få frem historien til supklokkene.

Supklokkene ble gjerne hengt oppå taket på stabbur eller uthus og var en måte å fortelle arbeiderne og husmennene at klokken var 12 og at det var tid for middag. De hadde ikke armbandsur eller lommeur når de var ute og jobbet. Det var dyrebare saker, derfor var det greit med ei klokke på gården som kunne fortelle dem at nå kunne de komme inn for å spise. Skjønt mange av de mindre gårdene hadde ikke råd til det.

Klokkene ble også brukt for å markere høytider, som bryllup, fest, og gravferd. Ja, til og med for å markere ufred.

Onsdag skal de altså ringe igjen, og da i fem minutt. Du hører ringingen best om du plasserer deg strategisk nært en av dem, men de ringer høyt, så pass på hørselen.