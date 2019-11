Dette er de 50 rikeste i STs nedslagsfelt

Distriktet rundt

I oversikten over de 50 rikeste i STs nedslagsfelt har vi tatt for oss kommunene Orkdal, Meldal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Skaun, Rindal og Halsa. Det er Trond Reime Reinertsen som troner øverst med en formue på over en halv milliard. Reinertsen er blant annet styreleder i E. A. Smith AS, som driver med handel, agentur og fabrikkvirksomhet.