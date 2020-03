Alle videregående skoler i Trøndelag stenges

Distriktet rundt

Her kommer vi til å gi fortløpende informasjon om tiltak, restriksjoner, avlysninger og viktig informasjon fra kommunene om det som skjer i forbindelse med koronasituasjonen:

12:35:

Hemne Frivilligsentral har stengt dørene. Dette gjelder også sentralen som møteplass. Daglig leder Marte Bugten presiserer at de fortsatt vil drive utkjøring av middag. - Ut over det er all aktivitet avlyst inntil videre, sier Bugten.

12:26:

Kommuneoverlegen i Heim kommune har besluttet at bibliotekene i kommunen stenger inntil videre.

12:22:

Halsa Ballklubb meldte onsdag at all aktivitet i regi klubben innstilles inntil videre. Dette gjelder alle håndballturneringer og volleyballtreninger inntil situasjonen rundt koronaviruset er avklart.

12:10:

ST får bekreftet at KIL/Hemne innstiller all organisert aktivitet, gjeldende fra klokka 12.00 i dag. Dette betyr at Sodvinhallen også blir stengt. Det vil heller ikke bli anledning for enkeltpersoner til å benytte hallen til egentrening.

- Hensynet til smittefaren rundt koronaviruset er bakgrunnen for avgjørelsen, sier daglig leder Olav Magnus Stamnestrø i Sodvinhallen.

Bestemmelser gjelder inntil videre. Klokka 19.00 i kveld skal styret i KIL/Hemne og Ånesøyan Storhall AS ha møte, og vil etter det komme med mer informasjon.

12:05:

Rektor ved Orkdal videregående skole, Øyvind Togstad, sier at de har sendt hjem elevene.

- Vi sender hjem alle elevene akkurat nå. Ansatte vil få mer informasjon om hva som skal skje fremover. Vi går i et møte nå klokken 12 for å bli orientert om situasjonen. Akkurat nå vet vi ikke så mye annet enn det som har kommet frem, sier Togstad.

12:00:

Børsa IL går ut med følgende retningslinjer: Alle innendørsaktiviteter avlyses/utsettes. Dette gjelder både treninger og arrangementer. Alle møter, som ikke er absolutt nødvendige, bør avlyses/utsettes/kjøres elektronisk. Utendørs arrangementer (treninger/renn) kan gjennomføres, men skal vurderes individuelt. All servering droppes fra møter og arrangementer.

11:57:

Barna Bruktmarked i Rossvoll Flerbrukshall i Børsa avlyses. Det skulle vært arrangert 28. mars.

11:50:

ST får bekreftet at kulturskolen og fritidsklubben i Heim kommune stenger inntil videre. Dette er beslutning tatt av kommuneoverlegen etter en risikovurdering.

11:24:

Alle videregående skoler i Trøndelag stenges på ubestemt tid. Klokken 11, torsdag gikk det ut internt varsel ved skolene.

Alle ansatte tar hjemmekontor på ubestemt tid.

Dette er vedtatt etter at beredskapsledelsen i Trøndelag fylkeskommune i dag har diskutert mulige tiltak i forbindelse med koronaviruset.

11:20:

Kino- og kulturhuset i Orkland er stengt.

- Alle kinoforestillinger er avlyst inntil videre. Det samme gjelder alle teaterforestillinger. Alle billetter vil bli refundert, men dette vil ta tid fordi situasjonen er lik i hele landet. Det jobbes på spreng med at folk skal få refundert sine billetter, men vi ber folk om å smøre seg med tålmodighet, sier kulturformidler i Orkland kommune, Arne Fagerholt

11:07:

Alle gudstjenester i Nidaros bispedømme avlyses. Dåp og begravelse gjennomføres med begrenset deltakelse. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltakere, eventuelt nærmeste familie. Øvrige arrangementer og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltakere, avlyses.

10:00:

Jimmy Wikell sier at krisestab er satt til 15.00.

- Dette har vi regelmessig for oppdatering av situasjonen å vurdering av tiltak. Det er ikke noen spesiell hendelse, men en generell gjennomgang, sier Wikell om det som skal skje på møtet.

09:50:

OIF håndball har valgt å stoppe all håndballaktivitet. Onsdag kveld ble det besluttet at all regional håndball i Norge skulle avlyses. Det er fortsatt ikke avklart hva som skjer med håndball fra eliteserien til 2. divisjon.

Dette kan du lese mer om her.

09:00:

Klokka 09.00 torsdag gikk beredskapsgruppa i Heim kommune i møte. Tema var situasjonen og håndteringen av koronautbruddet. Møtet er ventet å vare minst et par timer.

- Vi kommer med flere nyheter etter møtet, sier rådmann Torgeir Aarvaag til ST.

08:15:

Kommuneoverlege, Jimmy Wikell, ga Avisa Sør-Trøndelag siste nytt om koronasituasjonen i Orkland i morgentimene torsdag. Han kunne fortelle at kommunen nå har måttet heve beredskapsnivået i kommunen etter utviklingen nasjonalt og internasjonalt.

I følge Wikell var det mellom 20 og 30 som satt i karantene i Orkland torsdag morgen. I går kveld ble 10-12 personer satt i karantene og Wikell fikk samtidig inn åtte negative prøver. I øyeblikket var det seks ubesvarte prøver Wikell ventet på.

07:00:

Onsdag kveld kom Orkland kommune ut med ny informasjon om endringer i tiltak og anbefalinger som skulle gjelde fra og med torsdag morgen:

Gruppetreninger for folk utenom institusjon som arrangeres på institusjon er avlyst

Kantina på sykehjem ved Orkdal helsetun stenges for at folk utenfra kan komme og spise. Den vil fortsatt være åpen for beboere

Gruppetilbud i psykisk helse avlyses og erstattes av andre tilbud

Bassengene er stengt fra og med i morgen (Løkken, Fannrem, Orkanger, Krokstadøra og Lensvik). Folkehelsebadet blir vurdert kommende fredag

Flere arrangement er avlyst. Fra og med nå frarådes innendørs arrangement for flere enn 50 personer. Om det er sårbare risikopersoner/risikogrupper involvert, frarådes også arrangement hvor deltakerantallet er mindre enn 50 personer. Vi ber om at privatpersoner, organisasjoner og foreninger som har planlagt arrangement tar kontakt for å få en risikovurdering